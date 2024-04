Así vivió un gallego el ataque de Irán a Israel: “Parecía una batalla de Star Wars”

“Los últimos días tengo la ansiedad por las nubes, me cuenta respirar”, confiesa Aarón García, un gallego que lleva 8 años trabajando de guía en Tel Aviv (Israel), en 'Mediodía COPE' después del ataque de Irán a Israel la noche del sábado y madrugada del domingo.

Dos días han pasado desde que Irán lanzara 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos a Israel, en la anunciada como 'Operación Promesa'; de los que el 99% fueron interceptados por los sistemas defensivos israelíes.

Y no porque se tratara de un ataque esperado y avisado, el pueblo israelí lo vivió con miedo e incertidumbre, la misma que sigue ahora a la espera de lo que vaya a hacer Israel, de cuyo Gobierno García asegura que “no me fío”; aunque confía en que aunque “Israel tiene la pelota en la mano, espero que no haya ninguna respuesta porque puede liarse a nivel mundial”.

“Como una batalla de Star Wars”

Difícil será borrar la noche que vivieron los israelíes el pasado sábado, a pesar de que “sabíamos exactamente cunado lo iba a hacer Irán, cuándo iban a llegar los drones, los misiles...”; sin embargo, “esa noche nadie pudo irse a dormir”, constata este gallego que define de “día histórico” lo ocurrido aquella noche.

Recuerda Aarón cómo se prepararon ante el ataque, “como los primeros días de la pandemia” señalando que la “semana anterior hubo un frenesí para comprar generadores, linternas, agua, papel higiénico...”.

En su caso, García se refugió en su búnker (todos los edificios nuevos de Israel tienen su búnker) con su “colchoncito, agua, comida, libros y lo que necesitaba para pasar la noche o un par de días, porque realmente no sabíamos cuál iba a ser el resultado”, relata.

Protegido en su búnker, viendo la televisión de los que sucedía fuera, la sensación para este gallego es que “parecía una batalla de Star Wars” que vivió con “mucha ansiedad y mucha preocupación”, confiesa.

Porque a pesar de llevar ya seis meses en guerra, como recuerda, sin duda, la noche del pasado jueves “se vició con más preocupación que cualquier otro día de los últimos meses”.