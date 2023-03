Abuelos rockeros que van a seguir dando mucha guerra

Quien dice que el rock es ya un viejo sin dientes, enfermo crónico y resistiéndose, con uñas y dientes, a morir, quizás no sabe que este verano vuelve a subirse a un escenario, Bob Dylan. Si, a sus 82 años y dando guerra.

Dylan dará este verano 12 conciertos en España. Recorrerá ocho ciudades de nuestro país durante el próximo mes de junio. Ha elegido para ello, algunos escenarios emblemáticos como: el teatro Liceo de Barcelona, el Jardín Botánico de Madrid o el Teatro Generalife en la Alhambra de Granada.

Mañana miércoles, a las 10 de la mañana, se ponen a la venta las entradas cuyo precio aún no conocemos. 12 conciertos que forman parte de una gira: “Rough and rowdy ways” (Toscas y rudas maneras) que el octogenario Dylan comenzó el pasado mes de noviembre y que se extenderá hasta 2024.

La gran novedad es que en estos 12 conciertos no se podrá utilizar el móvil. El cantante dice que busca que los sentidos se agudicen y eso, asegura, solo es posible si nos olvidamos de la muleta tecnológica de la que no podemos separarnos ni un minuto. Para ello, han ideado un curioso sistema tecnológico que permitirá que te quedes con tu móvil, pero no lo puedas utilizar hasta la salida.

Como diría Miguel Ríos (otro de los grandes en activo y cercano a los 80 años) “los viejos rockeros nunca mueren”, y Dylan, con esto de anular los móvil, hace gala de ese espíritu desusado de ir a un concierto a disfrutar de la música y no a grabarlo con el móvil.

Lo de Dylan es de récord. Ver a un cantante en directo con 82 años, desde luego, no es algo muy común. O quizás no tan extraño, porque aún siguen dando guerra algunos abuelos y abuelas rockeros, con muchísima energía.

Mick Jagger, 79 años, y en julio los 80. Y su compañero en los Rolling Stone, Keith Richard, con 78, siguen resistiéndose al paso del tiempo y no han dejado de subirse a un escenario.

Tampoco lo ha hecho, Paul McCarney, con 77 años, abuelo de una decena de nietos que van desde los 6 a los 18 años. Abuelos rockeros como Rod Stewart, con 74, o Miguel Ríos, que a sus 78 años, conserva el mismo espíritu rockero de sus primeros conciertos.

Hasta 15 conciertos tiene previsto ofrecer Miguel Ríos en su gira del 40 aniversario del “Rock&Ríos” que comienza en agosto y le llevará a Murcia, Granada, Tenerife, Barcelona o Bilbao. Así lo contaba hace solo unos días aquí en “Herrera en COPE”.

Eso es actitud y lo demás tonterías. Con 78 años. Y no me cabe la menor duda, Miguel Ríos no va a defraudar a la legión de seguidores que llevan 40 años vibrando con su Rock and Roll en los escenarios.

Otro que dura y dura: El próximo 20 de abril, el cantante jienense dará su próximo concierto en Gran Canarias. Joaquin Sabina, que tiene ya 74 años y como recordarás, hace tres, se dio un buen golpe morrocotudo, al caer desde los dos metros del escenario del WiZink Center de Madrid.

Se vuelve al escenario y lo único malo para sus seguidores, es que ya no quedan entradas. Lo tiene todo vendido. Como le pasa a Raphael, que a los 79 años concierto que anuncia, concierto que se llena.

Este próximo mes de abril, Barbra Streisand, una de las voces más importantes del siglo XX, cumplirá 81 años. Casi como Dylan. Y tiene programados varios conciertes este mismo año.

Como Dolly Parton, que acaba de soplar 77 velas en su pastel de cumpleaños, y sigue dando conciertos. O Cher, una señora de 76 años. Bueno, y unas cuentas operaciones de estética.

Ni quiero, ni puedo olvidar a Tina Turner que, aunque lleva años retirada de los escenarios, a sus 79 años, es la única que se ha ganado el apodo cariñoso de “abuela del rock”. Ha vendido más de 200 millones discos en todo el mundo.

Y para cerrar este viaje en el tiempo, una de mis canciones favoritas. De un grupo, también mítico y en el que todos sus miembros superan con creces los 75 años. The Eagles.

Larga vida al Rock and Roll y a todos los “yayos” que lo hacen posible.