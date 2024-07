Sofía Buera: "Que Maduro haya puesto unas urnas, no significa que haya una democracia"

Audio

La verdad es que ninguna de las últimas elecciones que se han venido celebrando en Venezuela en los últimos años...han estado exentas de polémica.Pero las celebradas este domingo se han llevado la palma. Tan escandalosa era la contestación social que vimos ayer en la jornada de votación que durante toda la madrugada no hemos conocido resultado alguno..y cuando lo hemos leído a quien más y quien menos le ha salido aquella expresión de ¡venga va!

Por sorpresa Nicolas Maduro dice que las ha ganado..atención con el 51,2 por ciento de los votos. Te recuerdo que hasta -como quien dice- antes de ayer las victorias del régimen chavista no bajaban del 60%. ¡Cómo de negra habrán visto la cosa que ni se han atrevido a dar un porcentaje que no fuera por la mínima!

Bueno la sospecha de fraude, de pucherazo...es tan grande que los resultados no se los creen por supuesto desde la oposición, pero tampoco EEUU, la UE, Chile y Colombia. Nuestro país también ha pedido las actas electorales, que se pongan en manos de la oposición y de las organizaciones para que con total transparencia se pueda comprobar que la voluntad de los venezolanos se ha cumplido.

Y es que al final cuando uno asiste a jornadas históricas de movilización como las que vimos ayer...y se encuentra ante un resultado como el que nos ha dado esta mañana el comité electoral uno entiende a la perfección que el que Maduro haya puesto unas urnas... no significa que haya una democracia como aquí la entendemos.



La democracia implica garantías en esas elecciones y hace tiempo que en Venezuela no existen... Garantías como que millones de venezolanos que hayan tenido dejar su país puedan votar libremente. Esos no han podido votar. Garantías son que se pueda acudir a ejercer su derecho al voto sin que militares armados custodien las puertas. Sin que grupos de piquetes presionen o coaccionen el voto. Sin que el gobierno que debe proteger y velar por esos derechos sea quien pone las trabas....



Si no dan esas garantías básicas a la hora de votar unas elecciones pueden convertirse en una pantomima a la que, de nuevo parece, que hemos asistido.