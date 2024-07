Pilar G. Muñiz:"La efectividad de la App del porno dependerá al final de la voluntad de las empresa"

Audio

No hace demasiado tiempo que en COPE tuvimos una programación especial dedicada a la adicción a la pornografía, contenido para adultos al que, sin embargo, acceden con muchísima facilidad los menores de edad. De hecho, se calcula que el inicio en el porno se da a los 11 años. Hablamos de inicio, porque el primer contacto puede darse incluso antes.

Es un problema que está ahí, por eso varios países han comenzado a diseñar ya estrategias para limitar el acceso al porno a menores, algo que distorsiona por completo el concepto que tienen luego de las relaciones y que está vinculando también al incremento de agresiones sexuales.

Afrontarlo tiene varias vertientes. Una de ellas es tecnológica porque el consumo de pornografía se ha disparado con Internet y los teléfonos inteligentes. Actualmente existen filtros pero son ridículos. En la mayor página de contenido porno a nivel mundial, la única barrera que hay, es una pestaña en la que el usuario tiene que pulsar si es mayor de edad, una pestaña que puede dar un niño de 12 años perfectamente y a partir de ahí accede con absoluta libertad a todo un universo de pornografía.

Aquí en España, el gobierno acaba de anunciar una Aplicación que será necesaria para acceder a este tipo de contenidos sexuales... La idea es que un adulto que quiera consumir porno deberá descargarse esta APP que certifica su mayoría de edad. ¿Cómo va a funcionar? Es una aplicación oficial y una vez descargada hay que pedir una autorización. A partir de ahí, la Admnistración a través de sus bases de datos confirma que esa persona tiene más de 18 años. Así se activa.

Con esta acreditación ya activada, cada vez que ese usuario entre en una página de contenido pornográfico le aparecerá un código QR... Ese usuario debe escanearlo y si tiene la credencial de adulto podrá acceder al contenido. Si no, quedará bloqueado. Es un sistema que podría estar operativo después del verano.

Según el gobierno, todo será anónimo y jamás se darán datos personales pero claro. Para acceder le tienes que pedir permiso a la administración utilizando tu identidad. Escucha lo que nos ha contado en Herrera en COPE, Eduardo Cruz, que es el creador de una APP de control parental. Sin embargo, el mayor problema de este sistema es que está muy limitado. La verificación de edad solo será obligatoria para páginas establecidas en España... con lo cual hay infinidad de páginas porno que no tienen ninguna obligación de implantar este sistema. Por ejemplo, el mayor distribuidor de pornografía mundial tiene millones de archivos radica en Canadá y si no quiere, no lo implanta.

Y lo mismo puede ocurrir con plataformas o redes sociales como Whassap o Instagram si no quieren, no lo implantan. Con lo cuál, la efectividad de este control depende en gran medida de la voluntad de estas empresas extranjeras que ganan dinero con el acceso libre a sus contenidos. Bienvenida sea cualquier herramienta tecnológica. Por algún sitio hay que empezar a limitar el acceso de menores al porno, pero ahora mismo esta aplicación se queda corta, porque es un control que se puede sortear con facilidad. Está claro que es un asunto que hay que abordar pero que es complicado, porque es intentar ponerle puertas al campo.