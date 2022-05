Pilar G. Muñiz: “Los independentistas creen que la Ley de Seguridad Nacional abre la puerta a que les espíen”

Audio

Otra vez el Gobierno encara otra votación in extremis. Le pasó con la reforma laboral que logró aprobar por un error del diputado del PP. También la semana pasada con la convalidación de las medidas económicas para hacer frente a la guerra de Ucrania, que logró sacar adelante gracias a un acuerdo de últimas hora con Bildu. Y hoy, de nuevo se enfrenta a una votación en la que, en principio, no tiene los apoyos suficientes y que vuelve a demostrar su debilidad parlamentaria.Esta vez a cuenta de la Ley de Seguridad Nacional, la que permite al Estado garantizar recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis, como por ejemplo la pandemia.

Es una ley que solo modifica un artículo de la original que fue aprobada en 2015 en la etapa de Mariano Rajoy, y que añade siete apartados con el fin de crear un catálogo de recursos públicos y privados con los que podría contar el Gobierno en situaciones de interés para para la seguridad nacional. En este catálogo que elaborarán ministerios, gobiernos autonómicos y locales, se incluirán los datos de recursos humanos, medios materiales, instalaciones y todos los activos que puedan ser importantes a la hora de gestionar una crisis. Asimismo, se regulará "participación del sector privado en la contribución de estos recursos"

La norma también prevé que los recursos de las comunidades autónomas y de las entidades locales pasen a formar parte de este plan de recursos que se pondrían a disposición del Gobierno central en caso de producirse una situación en la que se vea involucrada la seguridad nacional. Pues el Pleno del Congreso tendrá que pronunciarse sobre las enmiendas a la totalidad que han presentado JxCAT y Esquerra, a este proyecto de ley al que se oponen, entre otras cosas, porque creen que es represivo e invade competencias autonómicas.

Algo que ha negado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha defendido también que no afecta a ningún derecho fundamental y que sólo pretende proteger la seguridad nacional "en los ámbitos no sólo terrestre, aéreo y marítimo, sino también en el ciberespacio".La votación será a partir de las 14:00, aunque NO hay una hora fija, y para que el texto salga adelante en este caso el Gobierno se necesitan más NOES que SÍES.

Y los van a conseguir porque finalmente el PP va a votar en contra de las enmiendas de los independentistas y por tanto va a evitar que tumben la reforma de la Ley de Seguridad Nacional. El proyecto por tanto seguirá su tramitación parlamentaria y será entonces cuando se puedan introducir enmiendas parciales. Pese a ello, el PP le ha dicho a Sánchez que el apoyo de hoy NO debe interpretarse como un "Cheque en Blanco"...y la ha criticado su gestión en el caso Pegasus.

Porque el debate y la votación de esta Ley de Seguridad llega en medio de la polémica por el espionaje a líderes independentistas y por los ataques a los móviles del presidente y los ministros de Defensa e Interior. Y esto les ha valido precisamente a los separatistas como argumento, porque creen que con esta Ley, se abre aún más la puerta a que el Estado les pueda perseguir y espiar.