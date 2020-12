Marta Ruiz: "Miles de camioneros españoles pasarán las Navidades lejos de sus familias"

Audio

La imagen sigue siendo la de miles de transportistas atrapados en la frontera entre Francia y el Reino Unido. Aunque desde la medianoche esa frontera está abierta, después de intensas negociaciones entre Londres y París, reanudar el tráfico no va a ser fácil tras 48 horas de bloqueo que ha dejado parados a unos 4.ooo transportistas. Además todo el que quiera cruzar el canal de la Mancha, entre franceses, británicos que viven en Francia y camioneros tienen que llevar una prueba negativa de coronavirus que atestigüe que no se han contagiado de la nueva variante británica que llevaba al cierre de la frontera el pasado domingo. El que dé positivo tendrá que pasar allí la cuarentena con las pérdidas que eso acarrea, unos 400 euros diarios.

El domingo miles de camioneros españoles quedaban atrapados, por si les faltara algo, a pocos días de unas navidades que ya van a ser a ser raras todos, y les estamos escuchando en COPE desde el principio de esta crisis. En Mediodíacope hemos hablado con Javier Laredo, 19 años al volante del camión y esta vez no va a poder llegar a casa por navidad: “Yo en principio el día 24, osea, mañana por la mañana, ya debería haber llegado a Guadalajara, haber descargado a primera hora la mercancía, y por la tarde haber llegado a casa y pasar Nochebuena y día de Navidad allí. Pero ya sabiendo en el panorama en el que nos encontramos, que no sabemos cuándo voy a cruzar. Todo esto va a ser muy lento ahora, hasta el lunes no descargaría yo en Guadalajara”.

Hasta el ejército británico ha tenido que sumarse a los sanitarios para realizar las pruebas PCR y se da por hecho que habrá que esperar unos días para lograr normalizar la situación en zonas cercanas al puerto de Dover en el Reino Unido. Además comienzan ya a verse esos primeros conatos de enfrentamientos, de tensión, porque son muchas horas ya en condiciones muy complicadas. Iremos hasta allí en Mediodía COPE, a ver cómo está la situación en Reino Unido, en ese punto de la geografía, en la frontera con Francia. Y también a las colas que estamos viendo aquí en España. Lo mismo tú te has visto en esa situación o si no te has visto y tienes previsto hacerte alguna prueba de covid, te la vas a encontrar probablemente. Hasta cuatro horas de espera en algunos laboratorios para hacerse esas pruebas de detección del coronavirus antes de ir a casa para visitar a nuestros familiares y allegados. En seguida te contamos las diferencias porque no todas valen para lo mismo, y sobre todo, que un negativo en estas pruebas no debe hacer que relajemos las medidas de seguridad en los encuentros navideños.