Antonio Herraiz: "El Gobierno plantea un plan único para la vacuna, lo que no ha hecho para combatir el virus"

¿Cómo van a ser las celebraciones de Navidad? ¿Qué vamos a poder hacer y qué es lo que va a estar prohibido? A justo un mes de la Nochebuena, son las preguntas más repetidas a las que responde, en parte, el borrador que ha elaborado el Gobierno y al que ha tenido acceso la CADENA COPE. Lo van a debatir mañana con las comunidades autónomas en el consejo interterritorial de salud.

Vamos a ir planteando preguntas básicas para darte un escenario general. ¿Voy a poder cenar en Nochebuena, en Navidad, en Nochevieja, con mis padres, aunque no conviva con ellos? La respuesta es que sí, pero siempre que en ese encuentro no se superen las seis personas. Si en una unidad familiar son 10 personas, que conviven en una misma casa ahí no pasa nada, pero no podrán recibir a nadie, porque ya superan la cifra de seis personas. Conclusión, las familias numerosas lo tienen difícil.

¿Hasta cuándo voy a poder prolongar la cena? De forma excepcional, la noche del 24 y del 31 de diciembre, el Gobierno amplía el toque de queda hasta la una de la madrugada. Esos días el confinamiento va de 1 a 6 de la mañana. Alguno estará ya pensando en prolongar la celebración a esta esa hora para volver a su casa. Ese supuesto no lo contempla el borrador.

Más preguntas. Mi hijo vive en Cádiz y yo estoy en Salamanca. ¿Va a poder trasladarse? La respuesta es depende porque hay que revisar la normativa que, en ese momento, se aplique en el territorio en el que vivas y en tu destino. Si yo quiero salir de una ciudad en la que está en vigor el confinamiento perimetral, no podré salir. Y si quiero desplazarme a un destino en esa misma situación, tampoco. Viendo la evolución de la pandemia, la foto fija de hoy puede cambiar mucho para esos días y todo apunta a que de haber confinamientos, serán mínimos.

Aún así, se recomienda evitar, como norma general, aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios. Esto es muy relativo, ¿verdad? En el caso de los viajes internacionales, impera la norma que entró ayer en vigor y que exige que si vuelves de un país de los considerados de riesgo tienes la obligación de presentar una prueba PCR negativa.

Ya decimos que esto es un borrador, que tendrá que concretarse y en el que habrá que ver el papel que juegan las comunidades autónomas. En principio es un planteamiento general, para todos.

Ocurre lo mismo con la vacuna. El Gobierno ha aprobado hoy el plan de vacunación contra el coronavirus. Lo está presentando ahora, con todo el marketing que requiere un anuncio así, pero ya conocemos algunos detalles. Ya sabemos que va a ser una estrategia de vacunación única para toda España. Es decir, lo que no se ha hecho para combatir el virus, con cada comunidad legislando e imponiendo restricciones por su cuenta. Ahora, el Gobierno dice que sí, que de del cómo, a quién y dónde se distribuye la vacuna se encargan ellos.