Antonio Herraiz: "Como los muleros de Lorca, el Gobierno de Sánchez tendrá cuatro vicepresidencias"

Como los cuatro muleros de Lorca, el Gobierno de Pedro Sánchez no va a tener ni una, ni dos, ni tres vicepresidencias. En total cuatro, que dejan una primera declaración de intenciones. No va a ser un Ejecutivo austero que vaya a controlar el gasto de los altos cargos. Eso que se lo apliquen los ciudadanos. El ajuste no se va a aplicar al primer nivel de la administración. Ahora vamos con los nombres, pero antes, tres consideraciones.

Una. El Gobierno vende que será el primer gobierno con cuatro vicepresidencias. ¿Por qué no 15? Si de lo que se trata es de ser novedosos, ¿por qué no un presidente adjunto?

Dos. El principal objetivo de las cuatro vicepresidencias no es operativo. Es político y sólo político. La jugada de Sánchez pasa por diluir la figura del vicepresidente del área social, que no es otro que Pablo Iglesias.

Y tres. Los que durante tanto tiempo clamaron contra la casta, los de Podemos. Su principal objetivo en el acuerdo con los socialistas ha sido reclamar todos los puestos posibles para colocar a los suyos.

En esas cuatro vicepresidencias, además de Iglesias, estarán Carmen Calvo, Nadia Calviño en Economía, y Teresa Ribera que presidirá el ministerio de transición ecológica y reto demográfico.

Del resto del Gobierno hoy se han confirmado los nombres de los cuatro ministerios que tendrá Podemos. Irene Montero al frente de Igualdad, Manuel Castells de Universidades, Alberto Garzón, que tiene como referente de consumo la Cuba de los Castro, será ministro de Consumo de España y la gallega Yolanda Díaz será ministra de Trabajo. La próxima ministra avanzaba en esta casa, en plena pre campaña electoral, en los debates organizados por el Grupo COPE, las primeras recetas que va a impulsar cuando tome la cartera de trabajo: “Hay que subir los salarios y derogar la reforma laboral del Partido Popular con urgencia”.

Esto en cuanto al ministerio de Trabajo. El titular de Fomento, en el que puede continuar José Luis Ábalos, tiene sobre la mesa una petición de sus socios de Podemos. La alcaldesa de Barcelona quiere suprimir el puente aéreo entre Madrid y Barcelona. Dice que es muy contaminante pero no propone ninguna solución. Porque el AVE, con la capacidad que tiene ahora sería insuficiente para asumir los casi 2 millones y medio de pasajeros que cogieron el avión, en el puente aéreo entre las dos principales ciudades de España.