Antonio Herraiz: "Si estamos ya en la quinta ola es irrelevante. Llevamos casi año y medio con el virus"

Los expertos hablan ya de quinta ola de coronavirus. No es un dato especialmente relevante, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia golpea de forma ininterrumpida desde hace un año y cuatro meses.

Lo que sí que es es significativo es que los contagios se sitúan en lo peor de la tercera ola. Hay dos diferencias esenciales. La primera es evidente. España ha superado los 20 millones de inmunizados. Estamos hablando del 43,3% de los españoles. La otra diferencia es el colectivo más afectado. En este momento, la incidencia acumulada entre los más jóvenes de 20 a 29 años se acerca en los 1000 casos por cada 100.000 habitantes y triplica la media nacional.

El repunte más significativo sigue situado en Cataluña. Con 8.500 nuevos positivos, el índice rebrote en esta comunidad sube 1.700 puntos. Ya sabes que desde hoy no abre el ocio nocturno en Cataluña, tampoco en Murcia. Solo los que tengan espacios abiertos, esas discotecas de verano o los locales con terraza en el exterior van a poder abrir en estas dos comunidades. Los que tengan solo espacios cerrados, no pueden abrir durante los próximos 15 días. En Galicia hay también muchas restricciones. En aquellos municipios con incidencia alta, el ocio nocturno puede abrir pero tiene que pedir a sus clientes varios requisitos. La situación ahora mismo se da en Orense o en Pontevedra. ¿Qué quieres salir a tomarte una copa? Tienes que presentar una PCR negativa que te proporcionan gratis en la farmacia. O demostrar que tienes la pauta completa de vacunación. O bien, que has pasado la enfermedad hace seis meses.

Cualquiera de estos tres requisitos. Los jóvenes lo ven positivo. Jacobo es un joven de Pontevedra y lo ve bien: “Quedas más tranquilo tú, dejas más tranquila a tu familia. Sabes que los que te vas a cruzar en principio deberían de ser negativos también… a mí me parece perfecto”.

Otra cosa muy diferente es la situación de los dueños de estos locales de ocio nocturno. Han permanecido cerrados durante muchos meses y ellos se presentan como la garantía ante los botellones y las fiestas ilegales. Entienden que tantos requisitos, echa para atrás a los clientes. Daniel tiene un pub muy cerca de la ría de Pontevedra: “Cuantos más requisitos pidas en la puerta más aglomeración puedes llegar a crear en la calle porque todo va más lento. Es imposible hacerlo más rápido, porque al final estamos cargando al personal de acceso, porque aquí también hay que coger los datos de los que entran… lo estamos cargando de más trabajo”.

Por lo demás, hoy hemos estado en Tokio. Quedan justo 15 días para la inauguración de los juegos olímpicos. Hoy viernes la llama olímpica ha comenzado su último relevo. Hemos estado en Japón porque, ya sabes que justo el día antes de que comience la cita olímpica, en el país nipón el 22 de julio va a entrar en vigor el estado de emergencia lo que va a impedir que haya público en las competiciones. ¿Cómo se lo han tomado los japoneses? Con frialdad. Lo ha contado en Herrera en COPE, Francisco Valdés, que es guía turístico y que lleva viviendo más de dos décadas en Japón: “Desde el principio los Juegos Olímpicos les interesaba pero no estaban muy emocionados con que se hicieran, incluso cuando no había pandemia. Cuando el año pasado se cancelaron aquí la gente no dijo nada, o sea no se enfadó nadie. Y ahora cuando a última hora han vuelto a decir aquello que igual lo vuelven a cancelar… pues tampoco ha dicho nada… o sea es gente muy tranquila. En el momento les fastidiará, pero poco más”.





Paco Valdés es guía turístico y como el resto del sector y de la hostelería de Tokio, lógicamente, no se lo han tomado con frialdad sino con enfado y también con resignación, que es lo poco que les queda.