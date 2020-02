Antonio Herraiz: "La importancia de leer la letra pequeña de un seguro de viaje"

Las protagonistas de la primera noticia son dos enfermeras zaragozanas. Son María Valverde y Noelia Traid. Tienen 22 años y están pasando por un auténtico calvario en el sudeste asiático. Estaban disfrutando de un viaje que habían planificado durante mucho tiempo en Vietnam y Camboya, cuando tuvieron un accidente. Ocurrió el martes pasado. Habían alquilado una moto para moverse por el país vietnamita y en la provincia de Lam Dong sufrieron el siniestro.

En ese momento, no fueron auxiliadas. Nadie quiso llamar a una ambulancia a pesar de que Noelia no podía moverse. Tenía la pierna y la cadera rotas. Cogieron un taxi y fueron al hospital. Cuando les dieron el informe, estaba en vietnamita. Primer gran problema. Ellas son enfermeras, pueden interpretar perfectamente un informe pero no saben vietnamita. Lo enviaron a su aseguradora que tardaron 5 horas en traducirlo. Recorrieron cuatro hospitales hasta que se trasladaron a la capital de Tailandia. Lo han contado en Herrera en COPE: “Y ahora estamos en Bangkok. Llegamos ayer por la tarde. Le estuvieron haciendo pruebas y esta mañana ya la han bajado a quirófano. A ver cómo sale todo”.

¿Por qué se han decantado por Tailandia? Pues porque el hospital de Vietnam donde sí les atendían, no reunían unas condiciones sanitarias mínimas: “Es el hospital con más infecciones de todo Vietnam, infecciones multirresistentes quirúrgicas y aparte los cuidados no eran buenos porque no sabía movilizarla, no le ponían anticoagulación ni nada, se lo tuvimos que pedir todo nosotras. Preguntamos cómo iba a ser la operación y cuánto iba a durar y dijo que no sabía, que una dos tres o cuatro horas, que cuando abrieran ya verían lo que hacían y que no habían hecho nunca una fractura así”.

María le ha contado a Herrera que ella y su amiga tienen seguro de viaje. Pero la aseguradora les ha comunicado que no tienen derecho a un avión medicalizado. Finalmente, la compañera de María, Noelia, ha sido intervenida esta mañana y a partir de ahí esperan volver cuando antes a España. Puede que tengan que quedarse allí al menos cuatro semanas.

Esto le puede pasar a cualquiera y enseguida te contamos la importancia de leer la letra pequeña cuando viajas y contratas un seguro de viaje.

En Moncloa, tras una hora y media de reunión, ha terminado el encuentro entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP Pablo Casado. Son reuniones más protocolarias que otra cosa. Ahora vamos a escuchar a unos y a otros aunque ya les avanzo que no ha habido ningún gran acuerdo. La noticia debería estar ahí pero no la van a encontrar. Igual hay que buscar en quién de los dos ha fingido más.