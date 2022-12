La Navidad se acerca, pero la injusta invasión de Ucrania prosigue con toda su crueldad. Testigo de primera mano es el sacerdote greco-católico Oleksandr Bogomaz, expulsado con violencia de su parroquia en Melitopol, una ciudad conocida como la "puerta de entrada a Crimea". A pesar de estar bajo ocupación rusa, este sacerdote ha permanecido junto a su gente. Como él mismo explica, la celebración de la Liturgia, con la Eucaristía y la Sagrada Confesión, es lo que da fuerza y mantiene unidas a las personas. Finalmente, tras numerosas advertencias, los servicios de seguridad rusos pusieron su casa patas arriba, se llevaron su camioneta, y a él se lo llevaron para un largo y tenso interrogatorio. Al finalizar le acusaron de incitar a la enemistad racial e interreligiosa, y de ser una persona socialmente peligrosa. Además, le advirtieron de que en esa región la Iglesia católica está ahora prohibida, y lo dejaron en la línea del frente.

El P. Oleksandr dice que en ningún momento temió por su vida, aunque uno de los interrogadores le gritó todo tipo de abominaciones y amenazó con dispararle. Pero no siente odio hacia él, no quiere alimentar el rencor en su corazón. Ahora se siente igual que tantos compatriotas, como un exiliado que no tiene dónde recostar la cabeza. Se dedica a visitar y apoyar a las familias de refugiados que han salido de Melitopol. Cuando le preguntan dónde ha radicado su fuerza durante los meses de ocupación responde sin dudar: en la eucaristía, en la lectura diaria de las Sagradas Escrituras, y en el rezo, tres veces al día, del rosario. “Esto es lo que me salvó”.

El arzobispo Sevchuck, cabeza de la Iglesia greco-católica de Ucrania, le ha besado las manos delante de su pueblo. Dice que la paz acontece cuando Dios está en el corazón. Entonces uno no puede hacer el mal. La paz es también salir de uno mismo para encontrar a quienes están necesitados. Navidad en Ucrania.