Modesta y enorme tarea

Una joven eurodiputada maltesa, Roberta Metsola, ha sido elegida presidenta del parlamento europeo gracias a la amplia mayoría que componen populares, socialistas y liberales. Metsola es católica, madre de cuatro hijos y defensora de la vida, por lo que se ha manifestado públicamente contra el aborto. A pesar de que se ha ganado el respeto de sus colegas de todos los partidos, algunos sectores mediáticos y políticos se han rasgado las vestiduras ante su elección y la han obsequiado con calificativos como “ultra” y “enemiga de las mujeres”.



Demonizar a un político por su defensa razonada de unos valores que no encajan en los esquemas mentales de algunos, es un verdadero cáncer para la democracia. No es contradictorio defender los derechos y la igualdad de la mujer, y estar en contra del aborto. Por el contrario, progresismo es defender la vida en toda circunstancia: en el seno materno, en la enfermedad terminal, en las situaciones de pobreza y desamparo, y en las fronteras donde se estrellan tantos sueños de una vida mejor.



Esta joven política ha dejado claro que en su desempeño se atendrá a las reglas de la democracia, como tiene que ser, pero eso no debe impedir a nadie argumentar sus razones en el debate público, sin sufrir por ello un linchamiento. Alguien que conoce bien las instituciones europeas, el cardenal Hollerich, la ha calificado como “una persona brillante, que sabrá acercar las instituciones a los ciudadanos, haciendo a los jóvenes protagonistas y promoviendo políticas centradas en la persona, la familia y la comunidad”. Eso ya sería mucho. Metsola no va a sufrir sólo los ataques de los botarates que la califican de ultra, sino de quienes le exigirán metas imposibles. Como decía el cardenal Ratzinger, en política se trata de conseguir el bien posible y defendernos frente a los poderes de la destrucción. Modesta pero enorme tarea.