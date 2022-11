Hoy ha comenzado la asamblea plenaria de la CEE y su presidente, el cardenal Juan José Omella, se ha hecho eco de un malestar de fondo que a todos nos alcanza: todavía son palpables las consecuencias de la pandemia, unidas a la incertidumbre y el dolor que provoca la guerra en Ucrania. La economía no crece como antes, los precios suben y muchas familias sufren la angustia de no poder cubrir sus necesidades básicas. También ha recordado la soledad forzada de tantas personas, sobre todo mayores, el escaso acceso a los cuidados paliativos, la desprotección de las mujeres embarazadas con dificultades y la crisis de identidad que padecen los jóvenes. Frente a este panorama, dice el cardenal Omella que las respuestas políticas se atascan y no hay una voluntad de trabajo en común. No sólo eso, sino que con frecuencia prima la ideología sobre el verdadero bien de las personas y de la sociedad.

En esta circunstancia histórica la Iglesia se siente llamada a ser una madre que acompaña e ilumina las dificultades y esperanzas de todos. Los obispos que participan en esta asamblea representan a las diócesis de España, en las que esa maternidad se realiza concretamente. Como dijo magistralmente san Juan Pablo II, “el hombre es el camino de la Iglesia”. Esta asamblea no es un encuentro para buscar nuevos equilibrios internos, sino la ocasión de mirar con los ojos de Jesús para compartir con cada hombre y mujer la esperanza que Cristo da a los que le reconocen y le siguen. Los obispos van a compartir informaciones y experiencias, pero, antes que nada, van a invocar al Espíritu Santo para que venga en su ayuda y en la de todos los miembros de nuestras comunidades cristianas. A fin de cuentas, sólo el Espíritu Santo puede permitir a la Iglesia a superar complejos y mediocridades para anunciar la única esperanza que no defrauda, con valentía, inteligencia y amor.