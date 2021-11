Carlos de Foucauld, el hermano universal

Hola Pilar. El Papa ha fijado fecha para la canonización de Carlos de Foucauld, sacerdote francés que, tras su conversión, decidió vivir imitando en todo a Jesús y adorándolo en la Eucaristía en medio del pueblo tuareg, en pleno desierto del Sáhara, por eso es conocido como “el hermano universal”. Murió asesinado por una partida de bandidos en su pequeña ermita de Tamanrasset, donde había escrito: "¡Mañana se cumplen diez años desde que digo la Santa Misa en esta ermita y ni un solo converso! Hay que rezar, trabajar y tener paciencia". La vida entera de Foucauld nos obliga a plantearnos en qué consiste la misión, y nos hace entender algo que repite con frecuencia el Papa: que no tiene nada que ver con el proselitismo.

La misión es lo opuesto a una especie de reclutamiento mecánico, a una estrategia que no acepta el riesgo de la libertad del otro, que trata de captarle, pero que no daría sencillamente la vida por él, tal como es. El objeto de la misión no es engrosar las filas de una institución, sino hacer visible la presencia de Cristo, el único que puede responder hasta el fondo a los deseos de un corazón humano.

A los ojos del mundo la vida de Carlos de Foucauld puede parecer literalmente un fracaso. Apenas consiguió que alguien le acompañara en su aventura y murió sólo en el desierto, asesinado por uno de aquellos a los que llevaba años sirviendo. Sin embargo, su fecundidad es impresionante: a muchos (me incluyo) nos ha ayudado en nuestro camino cristiano, y de su testimonio han nacido varias familias religiosas y grupos eclesiales presentes hoy en numerosos países. El 15 de mayo de 2022 la Iglesia lo proclamará santo.