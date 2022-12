Algo a lo que no se sabe poner nombre

En estos días nuestros pueblos y ciudades se encienden y decoran ante la inminencia de la Navidad. Es indudable la pérdida de sustancia de esta fiesta en la conciencia social, es evidente el auge del consumismo, el formalismo vacío de tantas celebraciones, la inercia. Y eso puede provocar fastidio, también entre los católicos, que sentimos algo así como que “nos han expropiado nuestra fiesta”. Vayamos despacio. En la necesidad de celebrar, en la sed de encontrarse y de regalar, en búsqueda de una tregua para nuestras guerras, en la espera de algo mejor a lo que no se sabe poner nombre, hay algo verdadero que los cristianos no debemos rechazar.

Hay un modo de criticar la navidad secularizada que tiene más de puritanismo que de sentido católico. En primer lugar, la sociedad es como es, no como nos gustaría, y se expresa como tal, con su confusión y su búsqueda a tientas, con sus vacíos y sus ídolos. ¿De qué nos asombramos? Si el consumo es desaforado, si se busca festejar a toda costa, si se cultiva una nostalgia que puede llegar a ser dulzona, es porque existe una sed que nada puede saciar. En lugar de pontificar contra la navidad defectuosa deberíamos acoger estos signos y entender que también hoy, como hace más de 2000 años, todos esperan algo que no saben nombrar. Nuestra tarea no es regañarles, sino mostrarles su rostro y su nombre a través de nuestra alegría, de nuestro uso de los bienes, de nuestra forma de vivir en familia y en comunidad.

No son los ayuntamientos, ni las tiendas, ni los grandes medios de comunicación los responsables de la Navidad. Y, en todo caso, si las luces, los villancicos y los turrones siguen siendo moneda común en nuestras ciudades, yo no me voy a quejar por eso.