La única virtud que nos está permitido envidiar

Ayer, durante la Audiencia General, el Papa Francisco dijo que “ser cristiano no es ante todo aceptar una cultura, con los valores que la acompañan, sino que ser cristiano es acoger y custodiar un vínculo con Dios… un vínculo de mi persona con el rostro amable de Jesús. Es este vínculo lo que nos hace cristianos. Y de esta manera sencilla y hermosa introdujo su reflexión sobre la fe, que “es la virtud que hace al cristiano”. Para explicarlo, Francisco recordó el episodio del Evangelio de la tormenta en el lago. Al principio los discípulos creen que podrán salir adelante con la fuerza de sus brazos y con su experiencia, pero pronto les entra el pánico. No se daban cuenta de que tenían con ellos la solución: Jesús, que mientras arrecia la tormenta, estaba tranquilamente durmiendo en la barca. Cuando por fin lo despiertan asustados, e incluso enfadados, dice el Papa, porque creen que les va a dejar morir, Él les reprende: "¿Por qué tenéis miedo, todavía no tenéis fe?”