Con motivo de la fiesta de Santo Tomás, el obispo de Trondheim, Erik Varden, ha pronunciado el pasado viernes en la Universidad de Navarra una vertiginosa lección sobre la Evangelización en tiempos de desmemoria. No pretendo resumir esta bella lección, pero me fijo en una de sus claves: dice Varden que el núcleo esencial del cristianismo se basa en la irrupción de la eternidad en el tiempo, y eso implica que las coordenadas esenciales del anuncio deben permanecer constantes. En la Vigilia Pascual proclamamos: "Cristo ayer y hoy; Principio y Fin; Alfa y la Omega”. Y el lema de la Cartuja afirma: "La cruz se mantiene firme mientras el mundo gira". El obispo de Trondheim deriva de esto una afirmación que puede parecer audaz: el compromiso cristiano con el mundo solo tiene un criterio decisivo: la fe en Cristo definida por los concilios, transmitida a través del patrimonio teológico, litúrgico, cultural y caritativo de la Iglesia”. No hay en esto ninguna nostalgia ni afán de restauración.

En este sentido, recuerda que cuando Giovanni Battista Montini se convirtió en arzobispo de Milán, en 1954, Pío XII le convocó a una audiencia, y cuando ya se despedía, le dio un solo consejo: “Custodia el Depósito”, es decir, la plenitud de la fe contenida en las Escrituras y la Tradición. Varden advierte en seguida que ese depósito “encuentra siempre nuevas formas de expresarse, asume diferentes formas culturales, y encontrar su correcta articulación en el presente es el reto de cada generación cristiana”. El Papa no le pidió a Montini que fuera un disco rayado, lo que le dijo fue: “ve y pastorea tu rebaño disperso; encuentra palabras y gestos que sean aptos para entender, pero que no comprometan la verdad; ten confianza en que el Depósito que se te ha confiado contiene la semilla de las respuestas necesarias para las preguntas de hoy”. También nosotros tenemos que vivir hoy de ese Depósito y cavar en él profundamente, porque sólo de su fuente puede la Iglesia sacar respuestas a la altura de los desafíos actuales.