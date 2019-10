El WhatsApp salva a una mujer de ingresar en una red de prostitución

La noticia tiene su origen en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. La protagonista, una mujer china de 49 años que reside junto a su pareja española y su hija en este municipio catalán. Estaba buscando trabajo y eso le llevo a hasta Albacete. Allí le ofrecían un puesto de limpiadora. No se lo pensó y el pasado 1 de octubre deicidio cambiar. Dejó Hospitalet y se trasladó a la ciudad manchega. En un principio todo parecía normal en sus primeros días de trabajo, pero eso pronto cambiaría y por su cabeza empezaron a rondar varias sospechas. Tenía la sensación de que algo no marchaba bien.

El periodista de ABC en Barcelona, Jesús Hierro, publica hoy todos los detalles y ha explicado en Mediodía COPE cuáles son las sospechas que tenía esta mujer. Algo le hacía dudar del interés que tenían en ella las personas que le habían contratado, que también eran chinos y le empezaron a decir “que era una chica muy guapa, que podría dedicarse a otra cosa en vez de a labores de limpieza”.

La querían introducir en una red de prostitución. En contra de su voluntad, el pasado domingo por la mañana, los secuestradores la introducen en un coche. No se trata de un secuestro con signos de violencia extrema. No va a atada, ni le cubren el rostro. Esto es lo que le permite informar de que algo no va bien. El WhatsApp, clave para ello: “Durante el trayecto no se lo quitan en ningún momento, en un principio el traslado intentan que sea voluntario, poco a poco la van forzando. Esto hace que de forma sigilosa, a través de monosílabos pueda comunicarse con su marido y su hija, que son los que dan la voz de alarma.

Su marido, que es de nacionalidad española, alertó de inmediato al 112 para dar parte de lo que le estaba comunicando su mujer. La otra parte implicada, su hija, que es menor. Ella se personó en cuartel de la Guardia Urbana de Hospitalet, con el móvil en mano y explicaba todo lo que le estaba relatando su madre. Estas conversaciones han sido la clave para. Francisco de la Torre, Intendente de la Guardia Urbana de Hospitalet lo ha explicado en Mediodía COPE: “Con la dificultad de entenderse con los compañeros, porque no hablaba castellano, acaban entendiendo que a la madre la llevaban a la fuerza en un vehículo a otro domicilio y en principio posiblemente para ejercer la prostitución”.

Esto resulta determinante para poner realizar una actuación rápida y coordinada lógicamente con Albacete, lugar en el que se tenía constancia que estaba la mujer. La ubicación, algo que todos podemos compartir por WahatsApp, fue una herramienta que utilizaron para localizarla. Otro elemento que permite dar con el vehículo se debe la habilidad que tuvo la víctima para facilitar, tal y como explica el periodista Jesús Hierro, un dato importante: la matrícula: “Ella cuando baja al baño en una de las paradas consigue ver la matrícula, la comunica y entonces el tenerla hace que el desenlace sea mucho más rápido".

El coche se dirigía a la Comunidad Valenciana. En esa ruta desde Albacete, fue en Cuenca donde pudieron darle el alto, por lo que hablamos de un operativo a tres bandas: Guardia Urban de Hospitalet, Guardia Civil de Albacete y Guardia Civil de Cuenca.

Fuentes consultadas por la Cadena COPE han confirmado que los tres secuestradores, un hombre y una mujer de origen chino están detenidos mientras la investigación sigue abierta. Por su parte, la mujer china que vivió esas horas de incertidumbre todavía se encuentra en Cuenca para realizar un reconocimiento médico, ver que todo está bien y también agilizar las denuncias pertinentes.