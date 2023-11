Silvia, la madre de Emmanuel, en Mediodía COPE: "Le dije que solo podía pedir una cosa"

Los más previsores han empezado ya a escribir sus cartas a los Reyes Magos y si no la tienen ya escrita, si pensada o subrayados los catálogos de juguetes de los grandes almacenes.

¿Qué niño no se pide tal o cual coche, uno o mil videojuegos, un móvil...?

La conmovedora carta de Emmanuel

Emmanuel Cañaveral tiene 8 años, es colombiano y vive en Gandía con su madre, Silvia. Hace unos días se ponía a escribir su carta a los Reyes Magos:

“Este año me he portado bien. Me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete, ropa nueva y, si no es mucho pedir una sábana”.

Y la entregó en Cáritas Gandía porque en Cáritas les ayudan mucho a los dos a salir adelante.

Cáritas Gandía, participa en una iniciativa junto a una empresa que se llama Peisa, donde sus trabajadores han decidido comprar regalos a 90 niños necesitados, y a todos les llamó la atención que Manuel, entre sus peticiones, incluyera una sábana.

Emmanuel y su madre, Silvia, tuvieron que huir de Colombia, de una zona con un alto nivel de delincuencia, hace un año. Sobreviven como pueden gracias a los trabajos esporádicos que le van saliendo a Silvia y algunas ayudas que reciben. Duermen en una litera, en una habitación de un piso compartido.

Silvia, en Mediodía COPE: "Emmanuel es consciente de todo"

Hasta el 6 de enero no sabremos si los Reyes Magos le han traído a Emmanuel lo que les ha pedido, pero tanto él como su madre ya han recibido un regalo por adelantado porque Silvia ha encontrado trabajo.

"El lunes me llamaron de Cáritas para si me podía presentar en el inter parroquial, estaban reunidos con personas de una empresa y me tenían la sorpresa de que iba a trabajar. Empezaré el 20 de diciembre en una empresa de limpieza", confirma a Pilar García Muñiz, esta joven colombiana que tuvo que huir de su país.

Silvia sabe que "todo esto por la carta de mi hijo. Lo habíamos dejado solo en un aparte y cuando vi la carta estaba sorprendida y conmovida. Le tuve que decir, pero hijo, solo una cosa, tienes que elegir una cosa, y pidió la sábana y un empleo para mí", se emociona.

Emmanuel dice Silvia "es consciente de que nuestra situación no es fácil. Vivimos de que a veces me salga alguna limpieza o cuidar a algún abuelito, y el alimento gracias a Cáritas".

Seguro que a Emmanuel no el va a faltar esta Navidad un juguete ni las deportivas que ha pedido, "hay gente que quiere regalarnos unas deportivas que también había puesto en su carta", concluye.