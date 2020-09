Nuevo ataque de las orcas a un barco en aguas gallegas

El Salvamar Betelgeuse ha tenido que remolcar hacia A Coruña al último velero afectado por las acometidas de las orcas en esa zona, el británico Aliana. En pocas horas han sido 3 las embarcaciones dañadas.

Y es que las aguas de Galicia están sufriendo, desde agosto, los ataques de grupos de orcas. El primero fue un buque de la Armada, al que los animales embistieron y arrancaron el timón mientras navegaba cerca de Corrubedo y el pasado sábado un velero británico que fue golpeado «hasta 15 veces» en Ferrol.

El último ha sido en la madrugada de este lunes. Dos veleros han tenido que ser remolcados por los servicios de Salvamento marítimo. Tras el ataque, por fortuna, ninguno de los tripulantes resultó herido. El jefe del Centro de Control de Tráfico y Salvamento de Finisterre, Manuel Capeáns Álvarez ha contado en Mediodía COPE que ha habido cuatro ataques registrados en los que se ha requerido de una intervención y otros tres en los que no. Es decir, un total de siete ataques.

Para estos casos en lo que sólo se están produciendo daños en las embarcaciones, el jefe ha informado de que se están movilizando unidades marítimas que se trasladan a la zona y remolcan los barcos a un puerto seguro.

Las orcas, en esta época del año transitan por el litoral atlántico a la caza de los bancos de atunes. ¿Por qué atacan a los barcos?

La veterinaria y bióloga María del Carmen Rodríguez, experta en mamíferos marinos, ha explicado en Mediodía COPE que no es muy común que las orcas ataquen a las embarcaciones.

Éstas son alguna de las razones por las que cree que han podido suceder: escasez de alimentos o por niveles de estrés creados por el alto nivel de ruidos. En esta última razón, la de la alta contaminación acústica, que pueden estar notando en estos momento las orcas, puede ser una razón fundamental para los ataques. “En la cuarentena por el coronavirus se paró la actividad pesquera y muchas actividades en cuanto a salir a la mar, de bajo nivel de ruido, y ahora de repente ha vuelto todo y ha vuelto más en la época de verano que es cuando la gente más sale hacia el mar y todo esto puede ser que esté provocando este tipo de agresividad contra los barcos”, explica para sobre estos ataques que están ocurriendo.

No hay que olvidar que las orcas son animales salvajes, pero no se pueden considerar estos incidentes como “ataques al hombre”, según comenta la experta.