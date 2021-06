Mediodía COPE 8 junio 2021 de 14h a 15h

La Audiencia Nacional atendió al recurso que había presentado la Comunidad de Madrid y suspendió de forma cautelarísima la aplicación de esas medidas. Es decir, que aunque se haya publicado en el BOE, el Gobierno central no puede obligar a cerrar la hosteleria y no puede imponer cierres perimetrales en las Comunidades con más contagios. ¿Qué va a pasar ahora? Pues Sanidad ha presentado hoy un nuevo plan de medidas. Como te contaba al principio en ese borrador que ahora pretende ser consensuado con las CCAA, ya no hay restricciones a la hostelería. Y se han rebajado las exigencias para el ocio nocturno.

En Granada hoy estamos asistiendo a la ruptura entre PP y Cs. Eran socios en el Gobierno municipal. Y el pacto entre ambos recogía que gobernarían dos años cada partido. ¿Qué ha pasado? Pues que dice el Alcalde de ciudadanos que es Luis Salvador, que se queda donde está. Granada es la ciudad más importante de España gobernada por el partido naranja y no quieren renunciar a ella.

Nueve Comunidades Autónomas han comenzado hoy los exámenes más importantes que han hecho hasta la fecha. De esas nueve autonomías que hoy celebran la EVAU, destaca Cataluña donde 40.000 estudiantes se presentan a unas pruebas en las que finalmente no se ha ofrecido el examen en otro idioma que no fuera el Catalán. El TSJ de Cataluña había obligado a ofrecer esa posibilidad sin que los alumnos tuvieran que pedirlo expresamente.