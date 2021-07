Mediodía COPE 15 julio 2021 de 13h a 14h

El Tribunal Constitucional ya ha dicho que el confinamiento no se ajustó a derecho porque se autorizó bajo el estado de alarma y se debería de haber hecho bajo un estado de excepción. ¿Y ahora qué? ¿Si me han multado qué hago? ¿Y si la he pagado?¿Cerrará la puerta para poder recurrirlas? ¿Cerrará también la puerta a que se abra un reguero de recursos de empresarios perjudicados con el cerrojazo? Hablamos con Raúl, que fue multado en marzo de 2020 y ha pagado la multa. También con Pablo Nuevo, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat Abat Oliba CEU

Un dron de 4,35 metros de envergadura sobrevolando el Estrecho cargado de droga. Hasta que la policía se dio cuenta, se hizo con él y detuvo a los dueños de este “narcodrón”. El uso de estos vehículos es cada vez más común en nuestra sociedad y esto acaba de empezar. Lo sabe bien Francisco Muñoz, piloto de drones.