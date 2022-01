Mediodía COPE 12 de enero 2022 de 13 a 14

María trabaja en Londres y en septiembre iba a volar hacia allí, pero la compañia no le dejó porque no quiso admitir el certificado de una PCR alegando que en el documento no aparecía su edad. Ahora ha conseguido que le den la razón y una indemnización. Nos lo explica ella misma e Iván Metola, abogado experto en Derecho Aeronáutico, que nos da pistas para manejar estos casos.

Las vacunas contra la gripe y el sarampión también podrían ayudar a aplanar la curva del Covid-19.

La Sanidad valenciana, primera condenada a indemnizar a médicos por falta de protección durante la pandemia.