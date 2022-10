Mediodía COPE te dice cuánto puede costar a cada vecino instalar un contador para beneficiarse de la TUR

La nueva tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos con caldera de gas centralizada que ayer aprobaba el Consejo de Ministros y, que puede beneficiar a 1,7 millones de hogares, permitirá rebajar el coste del consumo de gas en un 50 %.

Pero la medida tiene condiciones, como destacaba la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera: "calcularemos el consumo medio de esa comunidad en los últimos cinco años y al 70 por ciento de ese consumo, le aplicamos un descuento del 40 %. Al restante 30 por ciento se le sigue aplicando el precio del mercado, pero si esa comunidad aumenta su consumo al consumo medio de esos cinco años, habrá una penalización".

Además, para beneficiarse de esta nueva TUR de ahorro vecinal, tendrán que revisar la eficiencia de la caldera e instalen contadores individualizados antes del 1 de octubre de 2023.

¿Y cómo pueden adaptarse todas aquellas comunidades que quieran beneficiarse de la TUR vecinal? ¿Qué es el contador individual ?

En Mediodía COPE, Antonio Ocaña, experto en servicios energéticos ha descrito los dos sistemas de calefacción con los que podemos encontrarnos en España.

Si tu comunidad pertenece a un edificio moderno, posterior a 1998 contará con un sistema de calefacción en anillo.En este caso sí se puede instalar el contador individual que mide lo que realmente consume el sistema de calefacción de cada vecino. Y lo puedes hacer a la entrada de tu vivienda. Si tu bloque por el contrario es anterior a 1998 lo más normal es que el sistema de calefacción sea en vertical o columna. En este caso no podemos hablar de un contador individual sino más bien de un repartidor de costes, una especie de teléfono móvil, que se cuelga del radiador. Esto conlleva el alquiler de un equipo y una válvula.

"Con el nuevo plan energético, el alquiler del equipo más la lectura mensual sería cuarenta céntimos al mes por radiador y si tuviéramos que hablar de poner una válvula en cada radiador de 30 euros por cada aparato," asegura el experto energético que destaca que "quienes la tienen están ahorrando un 20 % al mes por calefacción, la inversión se amortiza en dos años". La inversión en el caso de un contador individual rondaría los 200-300 euros dependiendo del modelo.

Según la OCU la nueva tarifa puede permitirnos ahorrar casi 800 euros al año por vecino si se comparan con la oferta más baja que hacen las comercializadoras de electricidad en el mercado libre.

Por cierto que esto del contador individual no es algo nuevo. La obligación de instalarlos ya se decretó en una Ley en el año 2020, aunque el plazo se establecía como máximo hasta mayo de 2023.Y no todas las comunidades van a estar obligadas a esta instalación. La Ley de 2020 dejó exentas de tener que pasar de contador colectivo a individual a aquellas en las que no fuera viable técnicamente. También a aquellas situadas en las zonas climáticas A y B. Esto es Extremadura, la costa de Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares.