María Tardón: "La política no debe entrar en la lucha contra la violencia de género"

Para la magistrada María Tardón, experta en violencia de género, el que solo 14 de las 47 víctimas mortales por violencia de género el pasado año 2018 hubieran denunciado se debe a que ”la violencia de género produce estos efectos en las víctimas, las atrapa de tal manera que en muchas ocasiones no solo es el miedo, es la dependencia emocional, el miedo al futuro, y aguantan años y años de tortura y maltrato, hasta que de repente algún día, bien porque hayan incomodado más a su maltratador o bien porque ellas mismas hayan tomado alguna decisión de salir de esa situación y se ponen en riesgo y entonces el maltratador acaba con su vida porque la considera como cosa suya, cosa propia. Esta la dura realidad de la violencia de género y quien no lo quiera ver, verdaderamente está en un camino muy equivocado"

¿Se necesitan más mecanismos de protección para que las mujeres denuncien? "El único camino es seguir perseverando por donde comenzamos esta senda el año 1999, en el 2003 se reformó el Código Penal y leyes procesales para conseguir castigar más severamente esta conductas delictivas y con la Ley de la Violencia de Género se dio un paso muy importante porque puso en marcha órganos especializados para poner fin a esta lacra, que por alguna razón no conseguimos del todo erradicar. La primera víctima de este año es una chica muy joven y llama mucho la atención que entre los individuos más jóvenes se relacionen en pareja pretendiendo que la mujer tiene que estar sometida al hombre y que puede recurirse al uso de la violencia física para hacer prevalecer ese predominio" alerta la magistrada miembro de la Asociación Francisco de Vitoria.

María Tardón destaca que cualquier mujer puede ser víctima de violencia machista. "El perfil es ser mujer, cualquier mujer, incluso profesionales, incluso mujeres valientes, con carácter que puedes decir no, esto a mí no me va a pasar nunca. Afecta a mujeres de toda condición, de cualquier ámbito, es una cuestión que tiene que ver con cómo se entienden las relaciones de pareja y como se ceden determinados postulados para no incomodar o mantener un conflicto con ese hombre del que se han enamorado y han querido unir su vida a la de él. Una vez que comienza el ciclo de la violencia de género es un camino del que resulta muy difícil, a muchas víctimas, salir porque lo primero que hace el maltratador es manipular y cuando llega la primera agresión ya ha sido apartada de su entorno y la ha desestructurado como persona, la ha destruido de tal manera que no sea capaz de acudir a los organismos ni incluso a la gente de su familia y algunas ni siquieran llegan a denunciar y se produce la muerte".

¿Qué podemos hacer? "Hay que mantenerse unidos, en este camino la política no debe entrar, solo hemos sido capaces de encontrar soluciones eficaces cuando todos los partidos, instituciones, expertos que tratamos con mujeres que sufren estos hechos nos hemos puesto de acuerdo para encontrar las mejores herramientas para luchar juntos", por eso ante las exigencias de Vox que rechaza la Ley Integral contra la Violencia de Género, la magistrada asegura que "la ley no ataca la presunción de inoncencia ni ataca el principio de igualdad y se lo digo porque llevo trabajando muchos años en este tema y aplicando muchas sentencias. Pero no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional es que verdaderamente de lo que se trata es de castigar unos hechos en los que hay mayor grado de antijuridicidad por la relación existente entre agresor y víctima y por los efectos devastadores que produce en las víctimas la violencia de género ya sea física o psicológica.