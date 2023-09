Mar Galcerán, diputada del PP en las Cortes Valencianas, en Mediodía COPE

Mar Galcerán, secretaria del Área de Atención a Personas con Capacidades Diferentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y diputada en Las Cortes de Valencia ha pasado este lunes por Mediodía COPE.

Mar ha optado a su escaño después de que dos candidatos de las listas populares hayan renunciado al sillón en el parlamento valenciano. Lo particular y por lo que Mar Galcerán es noticia, se debe a que va a ser la primera parlamentaria con síndrome de Down. Pero no es la primera barrera que rompe a lo largo de su vida.

"Es un gran paso para mí y un gran paso para las personas con capacidades diferentes", le contestaba a Pilar García Muñiz recordando que ha sido pionera en política en muchas cosas "porque desde bien jovencita empecé en Nuevas Generaciones del PP".

Mar lleva años trabajando con altos cargos de la Generalitat Valenciana y confiesa que entró en política "para poder ayudar a los demás, soy una persona afín a los objetivos de mi partido, el PP, y siempre me he sentido a gusto en el partido y doy las gracias a Carlos Mazón por darme la oportunidad de ser secretaria del Área de Atención a Personas con Capacidades Diferentes, y ha seguido confiando en mí al meterme en las listas y me ha dado la oportunidad de ser diputada autonómica".

"Que nos dejen volar"

Mar tomará posesión de su escaño el 20 de septiembre y no puede estar más satisfecha con el logro conseguido que es ser diputada en Las Cortes valencianas, "mi objetivo es servir a la sociedad y demostrar que las personas con distintas capacidades somos personas que luchamos por nuestros objetivos y ese es el camino".

Y quiero hacer un llamamiento "a todas las familias con personas con capacidades diferentes: que crean en sus hijos, que trabajen con ellos, que les apoyen y que les dejen volar", dice Mar que alaba a su padre "que me han apoyado desde siempre y en todas las cosas en las que me he metido y me propuesto como objetivo me han apoyado y lo he conseguido".

Por ello está segura de que "voy a disfrutar trabajando por todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana", concluye.