Lorena Fernández: “Iglesias debe saber que él está ahí gracias a una libertad que impulsó don Juan Carlos”

Si tuviéramos que poner una nota hoy a los datos de paro del mes de julio que hemos conocido tendríamos que darle pues un cinco, en mitad de la tabla del 0 al 10 porque logran el aprobado pero están lejos del sobresaliente al que aspiramos. Julio sacó de las listas del paro a cerca de 90 mil personas y el mercado laboral recuperó 161 mil afiliados a la Seguridad Social. Hasta ahí la parte en la que aprobamos.

Pero en lo que no mejoramos es que son datos ligados a la reapertura del turismo por el fin del estado de alarma, por la reapertura de nuestras fronteras. Que 9 de cada 10 de esos contratos son temporales que se perderán probablemente con el fin de la temporada turística de verano. No conviene olvidar que todavía hay un millón de personas que siguen en los ERTE y que solo se ha recuperado el 17% del empleo destruido.

En 'Herrera en COPE' hemos hablado hoy con Sandra, una valenciana que en julio ha encontrado trabajo en una clínica veterinaria de Barcelona. 23 años tiene Sandra y es su primer empleo. Ella es un caso de los digamos raros. Su primer empleo puede convertirse en estable. "Ahora mismo me hicieron un contrato de dos meses para un poco de prueba pero, en principio, la idea es quedarme. De hecho, ya me han dado objetivos a largo plazo aunque ahora mismo no he renovado el contrato. Pero , ahora la idea es indefinido o al menos, a largo plazo", ha dicho Sandra.

Enseguida vamos al detalle de esos datos de paro, vamos a conocer cómo evolucionan los brotes de coronavirus por toda España y vamos a hablar pues del tema que seguro se ha colado en tu mesa, en tus vacaciones en las últimas horas: la marcha de España del Rey don Juan Carlos que como revelaba esta mañana aquí, en COPE, Carlos Herrera, se produjo el sábado. Una marcha motivada por las presiones que el Gobierno que comparten el PSOE y Unidas Podemos -es decir, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias- han ejercido en los últimos meses. Hoy Moncloa en la voz del presidente ha manifestado su respeto a la decisión e Iglesias en la voz de Irene Montero asegura que la desconocía. Que nadie les había informado. Pero parece que no les basta.

Conviene que nuestro vicepresidente y nuestra ministra de Igualdad recuerden bien esto que el juez Vázquez Taín apuntaba esta mañana en 'Herrera en COPE'. “No hay en estos momentos ninguna imputación formal del Rey. Ojalá la fiscalía hubiera acudido ya a los tribunales y hubiera pedido la supervisión de un juez imparcial, objetivo y, sobre todo, legalista. Para que esto que afecta a una de las instituciones más importantes del Estado, estuviera más garantizado y con una lupa de imparcialidad que aquí no tenemos”, ha dicho Vázquez Taín.

Y conviene que recuerden tanto Pablo Iglesias e Irene Montero que si hoy ellos disfrutan de una libertad que en otros años faltó en España es gracias a un señor que a sus 82 años impulsó una Constitución y 45 años después, se ha visto obligado a poner tierra de por medio.