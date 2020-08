Lorena Fernández: "No hemos preparado la vuelta al colegio, ¿se sabe algo de la de los universitarios?"

Hace justo dos meses hablábamos de otoño, del peligro de que el virus volviera a propagarse con toda velocidad, pero lo que nadie pensaba es que no haría falta llegar a agosto para que los terribles presagios se hiciesen realidad.

Hace hoy justo dos meses, España entera salió del Estado de Alarma en el que estuvimos tres meses y medio. Recuperamos esa libertad de movimiento, de viajar, con ganas de verano para los que no hubiesen perdido su empleo... pero dos meses después aunque no se puede decir que hayamos vuelto a la casilla de salida -porque ni tenemos el mismo número de muertos ni de hospitalizaciones- sí que hemos suspendido todos en esta lucha por doblegar la curva. En solo dos meses más de 131 mil contagios y 500 muertos. ¿Qué hemos hecho mal?,es la pregunta del millón. ¿Nos hemos relajado demasiado? ¿Por qué tenemos el triste récord europeo en cuanto a número de nuevos casos? Todavía desconocemos mucho de este COVID que nos ha cambiado la vida. Por eso, hoy quiero quedarme con el testimonio de un biólogo español. Tiene 31 años y participa en Suecia en el mayor estudio mundial sobre la inmunidad generada por el coronavirus. André Pérez Potti nos ha contado en este 'Mediodía COPE' que posiblemente haya más inmunidad de la que revelan los estudios serológicos. Esto ha explicado: “desde el punto de vista inmunológico, era de suponer que la inmunidad celular por linfocitos T, que son los que destruyen células que han contraído el virus, se intuía que podían jugar un papel importante. Se sabe que la respuesta de estos linfocitos T puede ser potente y genera una memoria inmunológica que protege más a largo plazo”.

Y así estamos. A diez días para que los profesores vuelvan a los colegios, algunos más para que lo hagan los alumnos, sigue sin haber nada claro sobre qué harán los chicos. Si todos podrán ir o no a las aulas. Sin confirmar nada, se abre paso la idea de que hasta los 14 años sí irán presencialmente, con mascarilla obligatoria desde los seis, y que a partir de esa edad hasta la universidad se combinará un modelo de clase online y presencial. Todo un experimento epidemiológico para casi diez millones de personas y aledaños porque en esto de la educación están implicados el profesorado y las familias. Qué sensación de que algo que podíamos haber preparado con tiempo se ha dejado completamente a la suerte de los centros. Les hago una apuesta: la próxima semana de la reunión de Educación y Sanidad con las comunidades autónomas no van a salir grandes ideas, detalles concretos de cómo organizar el comedor, las extraescolares o la ruta escolar de tus hijos. Líneas generales, pautas básicas que cualquiera puede dar, y que cada cual se apañe.

Hablando de preveer, de anticiparse, no conviene olvidarse de los universitarios. A ellos aún les queda más tiempo para empezar las clases. ¿Está el ministro de Universidades Manuel Castells preparando ese inicio de curso? No se le ha vuelto a ver desde el 24 de junio. ¿O como nos tememos como los universitarios son todos mayores de edad aquí no hay debate sobre la idoneidad o no de ir de forma presencial?

Por cierto que ya tenemos lío: un juez de Madrid ha anulado la orden de la Comunidad de Madrid que prohíbe fumar en la calle sin distancia de seguridad. El magistrado dice que se limitan los derechos fundamentales y se habla ya de defecto formal. Hay algo que no entiendo. Si la norma la aplican todas las CCAA, ¿por qué parece que todo solo pasa por Madrid?