¿Hay una edad para ponerse a bailar? En Mediodía COPE rompemos esquemas sobre el baile

Al son de “La pollera colorá”, con sombrero Panamá y una camisa verde hawaiana, el actor Anthony Hopkins se puso a bailar un día delante del móvil. Un baile que subió a su cuenta de Tik Tok y que tiene ya 11.000.000 de reproducciones.

A sus 86 años, con un ritmo que más quisieran muchos, moviendo los pies y las manos con una energía envidiable; y no es el único vídeo en el que aparece bailando.









Sin duda, el actor al que vemos en una actitud totalmente contraria al papel por el que más le recordamos el de Hannibal Lecter del 'Silencio de los Corderos', está en perfecta forma.

¿Dónde hay que firmar para llegar así a casi tu novena década de vida? A lo mejor el baile tiene algo que ver para mantenerse con ese humor, y esa vitalidad.

El baile es salud y una terapia

"El baile es una terapia, es salud para el cuerpo y la mente. No hay ninguna otra actividad que genere lo que genera el baile", dice, en Mediodía COPE, alguien que de baile sabe mucho, no en vano es coreógrafo y bailarín. Javier Castillo, más conocido como Poty, tiene claro que "el una actividad de contactos y es terapeútico".













Para Poty, "el baile es una forma de vida y a través del baile se genera tal bienestar que te dicen tenía un dolor de espalda, tristeza, me puse a bailar y se me quitó. Es algo maravilloso".

No hay escusas, ni esa de que no me puedo aprender la coreografía o soy un pato, "la palabra tango tiene cinco letras y con esas cinco letras, demostrado científicamente, se aprende a bailar el Tango. Si lo explicas bien, el receptor, que es el alumno, lo aprende rápidamente", es una técnica, explica Poty que deja claro que el baile es para todo el mundo, "altos, bajitos, gorditos, rubios, morenos, todo el mundo puede bailar y a cualquier edad. Recomiendo ya metidos en harina, todo el mundo puede".

Los ritmos latinos, la salsa, la bachata, el merengue ¿son más fáciles de aprender? "Son los que generan más animadversión porque con esos ritmos o bailas o bailas, no te salva ni la caridad. Pero esos ritmos son vida, porque suena la música y se te van los pies. Son una maravilla", elogia el famoso coreógrafo.

Rosa comenzó a bailar sevillanas con 62 años

Rosa, tiene en la actualidad 64 años, vive en Illescas, Toledo, aunque nació en Granada y hasta hace dos años no bailaba. Fue entonces cuando empezó a dar clases de sevillanas y ahora está aprendiendo flamenco.

"Me ayuda mucho para terapia, relacionarme con la gente, salir de la rutina, me encuentro mejor y más animada, es un conjunto de todo", dice en Mediodía COPE.

Es que el baile a Rosa le ha proporcionado un grupo con el que después de clase, "salimos a tomar una cañita, ya es una relación del grupo y estamos muy compenetrados".

No es que lo diga Rosa, o Poty, que vive del baile; el doctor Juan Bosco, especialista en Medicina de la Danza enumera las ventajas que tiene bailar a una edad avanzada, "mejora la autoestima, mejora las hormonas que regulan la sensación de dolor como ocurre en el deporte, las endorfinas, anímicamente la persona se encuentra más segura en su movilidad y en su interrelación con otras personas".

Reto, ¿nos ponemos a bailar? ¿Te pones a bailar? porque como dice Poty, el "baile es vida".