Francisco Mena, presidente de “Alternativas para el Campo de Gibraltar, en Mediodía COPE

Tercer día de luto oficial en el que el silencio y los aplausos vuelven a ser protagonistas en todas las ciudades de España en recuerdo de los agentes de la Guardia Civil, Miguel Ángel González y David Pérez, que fueron arrollados por una narco lancha en Barbate, en Cádiz.

Este no es el primer episodio que sucede con unos narcotraficantes en la provincia, pero digamos que por su gravedad es la gota que ha colmado el vaso.

Hoy hemos conocido que los agentes de Vigilancia Aduanera denunciaron en un escrito en noviembre tener miedo por las embarcaciones con las que trabajan.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), dice que el servicio marítimo está trabajando con coches patrulla porque no tienen embarcaciones disponibles y la plataforma que aglutina a 13 asociaciones de Guardia Civil y Policía Nacional solicita que se reconozca a los agentes como profesión de riesgo y a Cádiz como zona de “especial singularidad”.

Una reclamación histórica, también, por parte de organizaciones y movimientos ciudadanos de la zona como el de Francisco Mena, presidente de la coordinadora antidroga “Alternativas para el Campo de Gibraltar”.

Hay que dar medios a los Fuerzas de Seguridad del Estado y a los jueces

"Tenemos rabia por lo ocurrido, porque no nos parece de recibo las imágenes que hemos visto todo el mundo. Una narco lancha pasando por encima de la embarcación de la Guardia Civil. Pero si esa imagen es terrible, a nosotros nos parece, también, más terrible todavía que una oleada de gente desde el espigón estuvieran animando a que le pasara a los agentes la narco lancha por lo alto. Eso es intolerable, como no puede ser de otra manera e inaceptable", afirma en Mediodía COPE.

¿Cómo se explica esto, Francisco?" Esto no es la primera vez que ocurre. Aquí vivimos una situación muy compleja desde hace muchísimos años y, lamentablemente, estos no son los dos primeros agentes que mueren en acto de servicio luchando contra el narcotráfico. En 2015 falleció un policía local de La Línea en una persecución. Luego, posteriormente, falleció un guardia civil de la Agrupación de Tráfico en otra persecución. Y, posteriormente, un agente de la Aduana en un accidente aéreo con el helicóptero. ¿Cuántos muertos más tiene que haber para darle solución a esta problemática?", se pregunta el presidente de la coordinadora antidroga “Alternativas para el Campo de Gibraltar” a Pilar García Muñiz.

Un problema que nace en el Campo de Gibraltar y que cuando ha habido una presión importante policial con el Plan Especial de Seguridad, se ha trasladado a otros municipios y prácticamente toda la costa de Cádiz, la costa de Conil, la costa de Barbate, la costa de Chiclana y Sanlúcar y Chipiona, que es donde ahora mismo hay más actividad.

Ante tal circunstancia, las asociaciones contra la droga, "venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo medidas tanto policiales como judiciales, porque lo que no es de recibo, como ha ocurrido hace poquito tiempo, que el juzgado mixto de Barbate, que toca temas civiles y penales, tuvo que archivar una causa de narcotráfico porque llevaba 12 años destruyéndose. Eso le da alas al narcotráfico y lo empodera y crea alarma social entre los ciudadanos", advierte Francisco, que reitera que "el problema es mucho más profundo que única y exclusivamente darle todos los medios a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero si no hay una contundencia judicial y no le damos medios, también, a los jueces, con funcionarios, en los juzgados, con medios tecnológicos, para que puedan dar esa respuesta adecuada judicial, no vale de mucho".

"La sociedad no puede mirar para otro lado"

Asegura el presidente de la coordinadora antidroga que "el problema es mucho más profundo. Nosotros elaboramos un día un documento que se llama Plan Integral para el Campo de Gibraltar, donde hablamos de otro tipo de políticas que hay que hacer, políticas educativas, formativas, de empleo. Porque cuando los jóvenes que viven en ciertas barriadas, que están deprimidas, hay paro, falta de oportunidades y no hay expectativas de vida, es el caldo de cultivo para que engrosen las filas del narcotráfico".

¿Hay sentimiento de impunidad entre los narcos que actúan en la zona del Estrecho? "Pues claro. Pues claro que hay sentimiento de impunidad. Ellos piensan que pueden hacer lo que quieran, donde quieran y como quieran. Y a la vista está, si hemos visto embestidas con vehículos, cuando se le ha intentado detener hasta tal extremo que la Guardia Civil tuvo que dotar a los coches con unas defensas especiales. A la Policía Nacional de la Línea y de Algeciras se le tuvo que dotar con Toyota Land Cruisser para que al menos no perdieran la vida en estos enfrentamientos. Y esa es la situación que hay", denuncia.

"El narcotráfico está crecido porque también la sociedad, en muchos casos, está mirando hacia otro lugar. En el Campo de Gibraltar, durante muchísimos años, la sociedad pensaba que esto no era un problema para ellos. Porque claro, el tráfico de hachís es un tráfico que pasa por aquí y va a la Unión Europea, por lo tanto, la gente no lo percibe como algo que le puede perjudicar", concluye.