Escucha al abogado de dos de los detenidos por el asesinado de do guardias civiles en Barbate

José Manuel Niebla, abogado de dos de los detenidos por el asesinado de dos guardias civiles -David Pérez y Miguel Ángel González-, en Barbate durante la persecución a varias narcolanchas en una operación antidroga, asegura en Mediodía COPE que espera "la puesta en libertad inmediata" de sus representados.

El caso ha dado un giro radical desde que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz hicieran público, este miércoles, un informe en el que se descarta la participación en los hechos de la embarcación intervenida al día siguiente y de las seis personas en prisión provisional como supuestos autores.

La narcolancha cuatrimotora (la que embistió a la patrullera) "no portaba droga, ni petacas de gasolina, ni migrantes", como ocurre en otras ocasiones en las que los narcos protegen la carga huyendo de las fuerzas de seguridad, destaca el informe como subraya el jefe de Interior de la Cadena COPE, Juan Baño.

Al menos tres personas ocupaban la narcolancha, según concluye el exhaustivo estudio de las grabaciones tanto de la cámara que portaba uno de los agentes asesinados, como las del circuito cerrado de televisión del puerto y otras conseguidas en fuentes abiertas. De ese análisis se desprende que la narcolancha que atacó a la patrullera oficial tenía cuatro motores y una antena, mientras que la que fue intervenida también era cuatrimotor, pero tenía dos antenas.

"Más allá de estar patroneando un género prohibido, nada tenían que 'defender' y, por tanto, la única explicación hallada para dar sentido al brutal ataque 'gratuito' acometido contra la embarcación de la Guardia Civil es la intención de causarles un grave daño y quitarles la vida", recalca la UCO.

Todo apunta a que el autor de los hechos es un marroquí llamado Karim, "que estaría ya en Marruecos y Marruecos no entrega a sus nacionales" recuerda el jefe de Interior de COPE.

El abogado de dos de los detenidos en Mediodía COPE

José Manuel Niebla, abogado de dos de los seis detenidos, considera una muy buena noticia este informe de la UCO que favorece a sus defendidos. "Una buena noticia que llevábamos esperando desde hace tiempo y entendemos que la UCO ha tomado el cauce correcto de la investigación. Mis clientes siempre han mantenido la misma versión. Entendemos que es una buena noticia y esperamos que sean puestos en libertad inmediatamente", le responde a Pilar García Muñiz a la pregunta sobre si va a pedir la puesta en libertad de sus patrocinados.

Cuenta el abogado Niebla que "el vídeo fue aportado por las defensas, se quiso aportar cuando pasó el caso a sede judicial por trasparencia y para esclarecer los hechos, desconocemos por qué la anterior juez no lo quiso admitir como prueba, se vulneraron la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Obviamente, con el cambio de juez hemos aportado el vídeo en sede judicial a través del lexnet (sistema de intercambio de documentos judiciales)y ha sido analizado por la UCO que concluye que la narcolancha es diferente a la que pilotaban los detenidos al día siguiente en La Línea".

¿Sus defendidos van a seguir siendo investigados por delitos de contrabando y pertenencia a organización criminal? "Sí, pero no por los delitos de asesinato y atentado agravado. Estamos hablando que han cambiado las circunstancias del auto que motivó la entrada en prisión y no estamos ante esos delitos, por ello deben ser puestos inmediatamente en libertad", reitera.

Ellos estaban en otra narcolancha, son testigos, ¿vieron o conocen quién iba a bordo de esa narcolancha? "Ellos lo que sí saben es que no han sido. Ellos pasaron a calabozo y no les dieron un trato muy cariñoso. Después de estos daños que han sufrido han mantenido la misma versión de que no son responsables de esos hechos, entendemos que ahora sí va la línea de investigación por el cauce adecuado", denuncia.

El caso sigue adelante, ahora con un nuevo rumbo en la investigación y en intentar encontrar al autor de los hechos. Mañana declararán en el juzgado número 1 de Barbate, los guardias civiles que iban en la otra embarcación cuando sus compañeros fueron embestidos y asesinados.

