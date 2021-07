El bulto de su cuello era una esponja y no un tumor. El error médico de una joven madrileña

La historia de Ariadna tiene altibajos. Como cualquier historia en la que aparece la palabra cáncer. Es la historia de su lucha contra esta enfermedad, que la ha hecho madurar más deprisa.

Porque Ariadna tiene ahora solo 22 años y ya ha superado un linfoma de Hodgkin. En 2019 fue diagnosticada y operada.

Ahí no quedó todo. Ariadna recayó. Un tumor en el cuello alertó a sus médicos, que no dudaron en aplicar tratamientos de quimioterapia y radioterapia. El bulto no disminuía. Decidieron operar de nuevo. La sorpresa: no era un tumor sino una pequeña gasa que se habían dejado en la anterior intervención.

Ariadna Caballero nos lo ha contado en Mediodía COPE.

Esta joven madrileña se encuentra bien en la actualidad. Aunque es duro pensar en todo lo que ha pasado.

En mayo de 2021, después de haber pasado por la radioterapia, y de esperar a ver si el tumor desaparecía la cosa fue a pero, según nos cuenta: “El 5 de mayo del 2021, después del TAC y mis pruebas, había crecido unos milímetros y entonces decidieron operar con rapidez”.

A partir de ahí, con la noticia de que la causa era una esponja que permanecía en su cuello desde la primera intervención, su inquietud siguió por otro camino.

Ariadna confiesa que durante estos años la peor experiencia fue la del tratamiento de la quimioterapia: “Te deja muy bajita de ánimo, luego te encuentras muy mal. Eran dobles y cada quince días. Entonces en cuando mejor estaba tenía que volver a dármela. Es lo que peor he llevado”.

Ella estaba tranquila y confiaba en el equipo médico porque se encontraba bien y se lo vigilaban los especialistas. No dudó en ningún momento de ellos.

Pero la realidad es que su vida cambió drásticamente: “Yo tuve que dejar mi trabajo, y tuve que cambiar toda mi vida, para, en vez de ir a trabajar, ir a los médicos. Día sí, día también”.

Ahora su misión es recuperar el tiempo que perdió y volver a ser la joven que era antes de su enfermedad.





