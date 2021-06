Antonio Herraiz: "Regulan la hostelería para no hablar de los indultos y del precio de la luz"

Ya te hemos contado las novedades que incluye el anuncio de Sanidad con las nuevas condiciones para el ocio nocturno y la hostelería. Los profesionales de estos sectores que hemos escuchado en COPE a lo largo de la mañana reconocen directamente que les están volviendo locos. Sobre todo, por la rebelión abierta por varias comunidades autónomas que anuncian recursos e incluso incumplimientos.

Con la actual situación epidemiológica, si se cumple lo previsto por Sanidad, en Madrid, País Vasco, Aragón, Andalucía, La Rioja el ocio nocturno va a seguir sin poder abrir. Y en la hostelería, el interior de los bares y los restaurantes se deberá clausurar. En Madrid anuncian recurso y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso dice que no es rebeldía: “Nosotros no estamos en rebeldía porque no estamos obligados a cumplir una norma que parte de un organismo que no tiene capacidad de hacer ley algo que no lo es. No ha habido unanimidad, y por lo tanto, no estamos obligados a cumplir algo que a nuestro juicio es insensato, únicamente perjudicial”.

Pero es que no solo hay comunidades gobernadas por el PP contrarias a la orden. También Baleares, del PSOE, o del País Vasco, gobernada por el PNV, socio de Sánchez, o de Cataluña en manos de Esquerra y Junts, que mantienen al PSOE en la Moncloa.

Es marca de la casa de este gobierno durante toda la pandemia. La falta de gestión e incluso dejando a los ciudadanos la responsabilidad de elegir una segunda dosis de la vacuna. Insisten que ellos dicen que es prioritaria la mezcla con Pfizer y ya hemos visto lo que ha pasado que uno de cada 10 no les ha hecho caso.

Ahora, con estas medidas, que llegan a destiempo, con una situación epidemiológica mucho mejor que la que había durante el final del estado de alarma, se proponen establecer unas condiciones que amenazan al sector de la hostelería y al del ocio nocturno, este último casi sin empezar a andar todavía.

¿Y te preguntarás por qué ahora si la situación es mejor que cuando concluyó el estado de alarma el 9 de mayo? Porque si hablamos de la hostelería y de las nuevas condiciones, no hablamos de los indultos a los presos catalanes y tampoco de la subida en la factura de la luz.

Por lo demás, en el Informe COPE de hoy estamos haciendo balance de cómo avanza el proceso de vacunación en España. Ahora mismo, cuatro de cada diez personas, ya cuentan con al menos una dosis. Un porcentaje que se traduce en el 39 % de la población: 18 millones de personas. Asturias y Galicia son las comunidades que más han avanzado, por una cuestión evidente: cuentan con una media de edad más elevada. Pero las vacunas, poco a poco, van llegando a todas las franjas. Es noticia que en la isla de El Hierro vacunan ya a los mayores de 30 años. Quién nos lo iba a decir hace apenas tres o cuatro meses.