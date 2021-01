Antonio Herraiz:"¿Estamos preparados para cuando realmente haya vacunas suficientes?

Mientras la curva de la pandemia comienza a suavizarse de forma todavía muy leve, sigue la preocupación ante la falta de transparencia en la distribución de las vacunas. La Unión Europea trata de aclarar qué ha pasado. Los contratos están firmados, pero no han llegado los viales comprometidos lo que ha provocado escasez y problemas incluso para poner la segunda dosis.

Esta mañana hemos conocido algún detalle del contrato que firmó Bruselas con la compañía farmacéutica AstraZeneca. Es precisamente la vacuna que va a recibir hoy, definitivamente, el visto bueno de la agencia del medicamento. Será la tercera, después de la de Pfizer y Moderna que llega a Europa y por tanto a España. Pero de ese contrato seguimos sin saber el precio, lo que se ha pagado por las vacunas. Y esto es importante porque genera sospechas sobre si los viales están yendo a los países que más dinero pagan. Tampoco sabemos el número de dosis concretas que van a llegar durante este primer trimestre ni los plazos de distribución.

Conocer los detalles de estos contratos es importante para evitar suspicacias y seguimos sin conocer lo esencial. La falta de vacunas ha provocado que en Cataluña las neveras se quedaran vacías. Se había puesto incluso en duda que se pudiera poner la segunda dosis a más de 10.000 personas dentro del plazo recomendado. Hoy, desde la Generalitat han confirmado que los que tenían pendiente el segundo pinchazo, lo van a recibir la semana que viene. Y Madrid que había suspendido la vacunación para no quedarse sin segundas dosis, retomará el proceso el 15 de febrero.

Ahora hay falta de vacunas, pero si se cumplen por fin los plazos, llegarán y la pregunta es si estamos preparados o nos va a volver a pillar sin la infraestructura suficiente. Se lo hemos preguntado a José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia: "Lo que aparentemente falla es definir quién puede vacunar, los horarios de vacunación, los días, porque debería hacerse realmente todos los días de la semana, incluyendo fines de semana y festivos, se puede hacer perfectamente en horarios de 16 horas, es decir todo eso es fundamental para conseguir una velocidad de crucero importante, que es imprescindible para la vacunación".

Y en medio de este problema, ha comenzado la campaña electoral en Cataluña. Enseguida te cuento el resultado que prevé el CIS catalán, que tiene muy poco que ver con el CIS del socialista Tezanos. El que paga, barre para casa. La noticia de hoy es la salida de la cárcel de los presos separatistas. Y nada más abandonar la prisión, gracias al tercer grado concedido por la propia Generalitat, han comenzado a hacer campaña. ¿Cómo? Con ese victimismo al que estamos tan acostumbrados, en este caso, con un cartelón pidiendo la amnistía. Estos ya sabes que han dicho que no se arrepienten de nada y que lo volverían hacer. El problema no está en los separatistas, que son claros y transparentes en sus intenciones, sino en los que les van a permitir que lo vuelvan a hacer. Y eso es lo que está en juego en las elecciones del 14 de febrero.