Herraiz: "Iglesias tiene suerte de que la Fiscal General sea del mismo partido que sus socios de Moncloa"

Dos instrucciones judiciales distintas traen hoy a nuestra portada a dos partidos completamente antagónicos. Uno está en el Gobierno y se llama Podemos. Aquí Pablo Iglesias tiene una evidente ventaja. Que la persona que dirige la fiscalía es del mismo partido que su socio en La Moncloa. Y la mano de Dolores Delgado se ha dejado notar ya en demasiados procesos.

Hoy el Ministerio Público ha realizado un movimiento que alivia, en parte, a Pablo Iglesias. Te venimos contando que un ex abogado de Podemos acusa a sus dirigentes de supuestos sobresueldos, del cobro de comisiones y de urdir y consentir el sobrecoste de la reforma de su sede. ¿Qué contesta la fiscalía? Que las diligencias que ha abierto un juez de Madrid se basan en rumores y sospechas, a tenor de la declaración de un profesional, el ex letrado, que tiene animadversión a Podemos porque fue expulsado del partido.

Esto es lo que dice la Fiscalía y ahora hay que esperar a que concluya la instrucción. El ministerio público sí pide que se siga investigando la relación entre Podemos y la consultora chavista Neurona. Los de Pablo Iglesias recurrieron, en la campaña electoral de las generales de 2019, a esta empresa mexicana y el Tribunal de Cuentas ha visto irregularidades. Hay un pago de cerca de 400.000 euros a la consultora chavista que acabaron, supuestamente, en una empresa tapadera en México.

Esto en Podemos. En el PP la investigación sobre el denominado caso Kitchen apunta ahora a Mariano Rajoy. Esta instrucción trata de aclarar los presuntos movimientos del Ministerio del Interior -entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz- para eliminar información del tesorero Bárcenas que comprometía a la cúpula del PP. El número dos de Fernández Díaz, entonces secretario de estado de Seguridad, que se llama Francisco Martínez, dice que tendría pruebas para imputar al ex presidente. Rajoy, en un determinado momento, no contó en las listas con Francisco Martínez y se la tiene guardada. De ahí una frase categórica de Martínez: “si declaro yo, también Rajoy”. Aquí lo que la Justicia tiene que determinar es si se utilizaron fondos reservados, dinero público del Ministerio del Interior para espiar y eliminar información que tenía el ex tesorero del PP.

Por lo demás, seguimos atentos a la evolución de la pandemia. Ni un solo día cuadran los datos que avanzan las comunidades autónomas y luego reúne el Gobierno. Y mientras esto pasa, la pandemia sigue descontrolada. En las últimas horas se ha puesto el foco en la provincia de Cádiz. La residencia de mayores Puerto Luz de Valdelagrana registra un total de 129 afectados por coronavirus. Además se han disparado los contagios en Barbate, en Vejer y en Paterna. Enseguida recorremos el mapa de los lugares donde hay más problemas, donde están autoconfinados, en un día en el que se celebra la Fiesta de la Natividad, día festivo y feriado en media España.