47 años en la alcaldía de Valdarachas: "En 1972 me nombraron alcalde sin contar conmigo"

Mauricio Martínez Machón (Valdarachas, 1932) ejerce desde 1972 como alcalde del pueblo. Agricultor y panadero de profesión, se ha convertido en el mejor alcalde para sus vecinos. En 'Mediodía COPE' Mauricio ha contado cómo recibió la llamada del por entonces gobernador civil: "A mi me pilló de sorpresa, yo no me dedicaba a la política y no me lo esperaba. Cuando me lo dijeron la política no existia".

"Me nombraron alcalde sin contar conmigo" afirma Mauricio". Llegó al poder tres años antes de la muerte de Franco. Tras ello ha encadenado 47 años seguidos como el elegido por los vecinos para hacer frente a la alcaldía. "Acepté por ayudar, es un pueblo muy pequeño" ha declarado Mauricio, que también ha contado la sorpresa que le hicieron hace dos años: "Salimos de misa, era el día del Corpus y me dijeron: No te vayas que tenemos una cosa. Me hicieron una plaza".

En 'Mediodía COPE' le hemos pedido que haga balance de todos estos años al frente del pueblo: "Claro que ha ido a mejor, por eso me siguen votando, antes si caía uno enfermo teníamos que desplazarnos a otro pueblo, ahora viene el enfermero, ha cambiado mucho".

A través de todos estos años, tras el régimen franquista, Mauricio primero entró con las siglas del Centro Democrático Social (CDS), para pasar luego a Alianza Popular y actualmente hacerlo con las siglas del Partido Popular.

A pesar de llevar media vida en la alcaldía de Valdarachas Mauricio no pierde la ilusión: "Si hay que hacerlo pues se hace". "Con 47 años de alcalde y 86 que tengo yo me gustaría que ya fuese uno de los jóvenes del pueblo" finalizaba.