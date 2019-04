Almeida, en COPE, tras el vídeo de los ‘papeles de Bárcenas’: “Es la guerra sucia de la izquierda radical"

Tiempo de lectura: 2



El sábado por la noche los madrileños y turistas que se encontraban en la Plaza Mayor observaban atónitos la proyección de un vídeo, en la fachada de la Casa de la Panadería, en el que se veían imágenes, entre otras, de los ‘papeles de Bárcenas’, Rajoy, Rato…

Un vídeo que ha levantado bastante revuelo desde entonces, y que tanto desde el PP como de Ciudadanos se han exigido explicaciones para saber qué es lo que ha ocurrido y por qué se ha poyectado este vídeo en uno de los edificios más emblemáticos de Madrid.

Este domingo por la mañana, Podemos se atribuía la autoría y proyección de este vídeo en la Plaza Mayor que forma parte de la campaña diseñada por Podemos con el lema "#QueNoVuelvan"

Tras conocer la noticia, José Luis Martínez-Almeida, candidato del PP a la alcaldía de Madrid, ha denunciado en los estudios de la Cadena COPE, en ‘Mediodía COPE Fin de Semana’, que esto “es el inicio de la guerra sucia de la izquierda ante las próximas elecciones. Y lo lamentables es que esa izquierda radical cuenta con la complicidad del Ayuntamiento de Madrid, y eso es lo verdaderamente grave, que el Ayuntamiento de Madrid se preste a esta guerra sucia”.

Almeida explica que “lo primero que vamos a hacer es presentar un escrito ante la Junta electoral Central denunciando los hechos, porque se está infringiendo la normativa electoral”.

El candidato del PP a la alcaldía madrileña denuncia la actitud del Ayuntamiento y su complicidad porque “tiene su responsabilidad, el Ayuntamiento tiene que saber que ese es un inmueble protegido del Patrimonio Histórico de la ciudad de Madrid y que por tanto, precisamente ahí, no se pueden hacer este tipo de actuaciones”.

Señala Martínez-Almeida que “el Ayuntamiento es cómplice necesario de lo que ha pasado, estoy seguro que tenía conocimiento de lo que se iba a proyectar y sin embargo, poryqe las perspectivas electorales les son tan nefastas, que han decidido acudir a la guerra sucia directamente”.

Carmena debe dar explicaciones con urgencia. Sin esperar al lunes. Y depurar responsabilidades. Empezando por ella misma, que suma y sigue. https://t.co/ez3qM3GHWU — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 6 de abril de 2019

Para el candidato del PP a la alcaldía madrileña lo ocurrido este viernes no es fruto de un “error técnico” y se muestra convencido de que “hay una complicidad” del Ayuntamiento con Podemos.

Por último, José Luis Martínez-Almeida, termina lanzando el siguiente mensaje: “nosotros decimos que no vengan, que no vengan con el discurso del odio, de la guerra sucia a la ciudad de Madrid. No les queremos aquí”.