Un experto explica las consecuencias de abusar del consumo de ultraprocesados: "Cada vez hay más estudios"

Si te haces una imagen mental de tu cesta de la compra, ¿sabrías decirme cuántos ultraprocesados hay en ella? El precio de estos productos suele ser bajo, desplazan a alimentos frescos. Son las patatas fritas, la bollería industrial... entre otros muchos. Su fabricación ha crecido hasta tal punto que se han metido de lleno en nuestras neveras sin darnos cuenta sin hablar de las consecuencias para nuestra salud. Javier Sánchez Perona es investigador del CSIC y autor del libro 'Qué sabemos de los alimentos ultraprocesados'.

Cisneros ha indicado que "todos tenemos claro que un bollo es un ultraprocesado pero hay otros alimentos que nos generan dudas". El experto ha indicado que hay claves para distinguirlos pero es difícil hacer una diferenciación. "Por ejemplo, un yogur no azucarado no lo es pero si le añaden azúcar, tienen aromas y un colorante ya se convierte".

"ES UN ALIMENTO CON ELEVADO GRADO DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL"

Además, hay alimentos que tienen grados de transformación elevados. Es el caso del gazpacho, pero no tiene por qué ser ultraprocesado. Hay cuatro niveles de procesamiento. En el nivel más alto, lo que se dice en la clasificación nova es que el ultraprocesado es "aquel alimento que cumple 4 características. Es un alimento con elevado grado de procesamiento industrial pero además no se tiene que reconocer el alimento original. Se le tiene que haber añadido sal o azúcar. Y finalmente tiene que tener otros ingredientes o aditivos que no son de uso común en el hogar". En particular, son aditivos que se añaden con el objetivo de que el alimento resulte más agradable.

¿Por qué no debemos consumir ultraprocesados? "Porque cada vez hay más estudios científicos de que se asocian con enfermedades metabólicas como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes e incluso cáncer", explica Perona. Por lo tanto, esta relación es lo que llevan los nutricionistas a desaconsejar un consumo frecuente de este tipo de alimentos.

La industria alimentaria es consciente de que esos alimentos nos atraen mucho. "Eso hace que uno tenga que poner una gran fuerza de voluntar para no consumirlos", continúa el experto del CSIC. Así que, como es tan complicado contenerse... las autoridades que tienen responsabilidades en materia de Consumo deberían hacer algo más al respecto y que se reduzca el consumo entre la población.