¿Tienes un vehículo grande? Así podrías verte afectado si nos aplican la medida de París y Lyon

Cada vez son más grandes y más potentes o modelos similares al todoterreno, es lo que buscan los españoles a la hora de comprar un coche. De hecho, 6 de cada 10 automóviles que se venden en nuestro país son de este tipo. Son sobre todo los populares SUV:Todocamino o todoterreno ligero. Y, aunque a priori, todo parecen ser ventajas, ya que hay más espacio, más seguridad, o más comodidad, ya hay países que empiezan a no verlo de esta manera. Tanto es así que a partir de 2024, en París y Lyon subirán las tarifas de aparcamiento para los coches que ocupen más espacio público del que deberían, es decir, ya no solo se pagará más por contaminar, sino también por el tamaño del vehículo.

Algunos ejemplos de estos coches son el Nissan Quasquai, uno de los SUV más vendidos en España y mide 4,42 metros de largo. Si subimos de gama tenemos el BMW X3, mide 4,70 metros de largo, uno de más alta gama, el BMW X 5, mide prácticamente 5 metros de largo. Y luego están los utilitarios, como el Renault Clio, con un metro menos de largo.

Muchas veces, en momentos de mucho tráfico, como por ejemplo, el pasado viernes, con motivo del Black Friday, el centro de prácticamente cualquier ciudad, a última hora de la tarde y cualquier día de la semana hasta Navidad, está todo prácticamente lleno y no hay manera de aparcar en ningún sitio.





Entonces, lo habitual es dar vueltas, hacer cola en la puerta de un parking público y cuando ya te toca aparcar, encuentras que está completo. Lo cierto es que cada vez nos cuesta más aparcar es una realidad, pero ¿Solucionaría algo la medida de París y Lyon? ¿Hay muchas contradicciones en esto, o tiene toda la lógica del mundo?

El profesor de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid, Manuel Romana, explicaba en 'La Tarde' "que la cuestión de que todos los coches han crecido, en primer lugar, por las medidas de seguridad, porque en un 600 no caben los airbags laterales que necesitamos ahora y que son equipamiento estándar y es que la seguridad ocupa. Los motores son más eficaces y eficientes y que la gente ha elegido, en lugar de coches más pequeños, más grandes porque el combustible no es tan caro". Añadía que "la medida de cobrar más está más orientada a Twitter, donde la gente habla más".

¿En qué consiste la medida?

El consejero de la consultora de movilidad, Pons Mobility, Ramón Ledesma, sobre la medida de pagar más en la calle por aparcar hacia una comparación. "Todo depende de lo que valoremos el espacio compartido, todos imaginamos un piso compartido, ahora cada vez hay más, con 3 habitaciones y 3 chicos comparten y al final, tienen que organizarse un poco y hay 3 elementos comunes: el orden, el espacio y la higiene. Entonces, en la calle, pasa un poco lo mismo, hay una calle común para todos, donde hay 3 intereses comunes: la seguridad vial, la calidad del aire y el espacio".

Y sobre el espacio, Ramón comentaba que "es muy finito y cada vez más necesario en las ciudades y alguna decisión hay que tomar. Pagar más o menos, en función de si el coche es más o menos grande, en función de lo que valoremos el espacio público y parece que cada vez más, queremos compartirlo más y utilizarlo para diferentes fines, por eso diferentes ciudades empiezan y parece que la única manera es con la fiscalidad".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las familias numerosas pueden ser las más perjudicadas

La medida se aplicaría en los SUV o Vehículos Utilitarios Deportivos, de los cuales ha aumentado su venta en los últimos años. "Pero la gente que tiene furgonetas, no son SUV, son vehículos familiares, que son igual de altos y más largos, de esos no se dicen si van a pagar más o no. Si por el tamaño se paga es un argumento, aunque no muy fuerte porque se debería pagar más por la contaminación. Las líneas que se trazan son todas difusas y caen en injusticia relativa, en mi opinión, porque vas a penalizar a una familia numerosa, frente a alguien que vive solo", Decía Manuel.