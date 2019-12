La solidaria iniciativa de una peluquería que ayuda a las personas que tengan una entrevista de trabajo

Cogió las tijeras por primera vez a los 16 años. Al principio, le cortaba el pelo a sus amigos en su propia casa y la verdad es que, para ser un hobby, no se le daba nada mal. Con el paso del tiempo, se formó y empezó a trabajar en varias peluquerías de toda la ciudad, pero su sueño era tener la suya propia. Tras años de ahorro y mucho esfuerzo, por fin lo consiguió el pasado 1 de mayo. Esta es la historia de José Quevedo, Pepillo para los amigos. Pepillo se crió en Jinámar, una de las zonas con mayor índice de paro, pobreza y exclusión social de Telde (Gran Canaria).

Como estamos en época de muchos contratos temporales, Pepillo pensó que seguramente muchos de sus vecinos tendrían alguna entrevista de trabajo en los próximos días así que se le ocurrió lo siguiente: cortar el pelo gratis aquellas personas que le demostrasen que iban a optar a un empleo desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero. ¿Qué te parece? Seguramente muchos de los clientes habituales de Pepillo se están enterando justo ahora, porque el único anuncio de esta iniciativa solidaria ha sido únicamente el “boca a boca”.

José cuenta en 'La Tarde de COPE' que "siempre le ha gustado ayudar a los demás y pensando una forma diferente e inusual de ayudar al resto de personas surgio esta idea". Pepillo también nos ha relatado que esta inciativa ha tenido una muy buena aceptación. "No me esperaba que esto fuera tanto, incluso, me hablan por redes sociales", ha señalado José Quevedo.

Muchas han sido las personas que se han beneficiado de la iniciativa de esta nueva peluquería de Telde (Canarias), una de ellas ha sido Cristián Piñero, que también ha relatado su experiencia ante los micrófonos de la Cadena COPE.