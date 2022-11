El sacrificio de una madre para que su hijo con discapacidad consiga un doctorado: "Me quedo mientras pueda"

Gabriel tiene ahora 31 años y acaba de leer su tesis doctoral en ingeniería industrial por la Universidad de Las Palmas. Eso ya es un trabajo enorme y lo es aún más porque Gabriel tiene una gran discapacidad motora.

Su madre, Paqui, lo ha acompañado a cada clase, a cada reunión, a cada examen. Incluso a las fiestas de estudiantes. Ha sido su sombra, sus manos, su apoyo desde 2009, que es cuando Gabriel entró a la universidad. Siempre Paqui. Tomando apuntes, continuando los exámenes cuando Gabriel no podía escribir más.

Y lo ha conseguido. Lo han conseguido. Nota sobresaliente, un doctorado Cum Laude. A Paqui, además, la conocen en la universidad, con todo el cariño, del mundo como “Madre de todos los ingenieros”. Gabriel está agradecido con ella: “Es como una amiga para mí además de mi madre”. Y reconoce que Paqui tiene “tiene don de gentes”

Su progenitora admite en 'La Tarde', con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, que “tenía que llevarlo todos los días a la universidad” y aunque durante “el primer cuatrimestre tenía un becario”, después “hubo un cambio de plan” y “la figura del becario se eliminó”. Intentaron buscar otro auxiliar pero no pudieron. Fue entonces cuando tomó una decisión que le hizo cambiar su vida. Como tenía también a su marido, ella se dijo: “Voy a intentarlo yo, me quedo yo mientras pueda”.

El esfuerzo de una madre

Pero Paqui no era experta en estas materias. Recuerda como al principio, su hijo le decía que“cogiese los apuntes más ordenados”. “Yo iba copiando según ponía el profe en la pizarra”, rememora. “Después ya aprendí a coger los resúmenes como a él le gustaba”, añade. Pero no estaba sola. Los compañeros de Gabriel la estuvieron ayudando mientras tanto: “Ellos me llamaban mamá Paqui”. “Tú no te preocupes que nosotros te pasamos los apuntes”, le decían sus compañeros.

Gabriel simplemente le apuntaba que “a lo mejor en esta clase sería mejor cogerlo de una forma o de otra”. El chico sacó la carrera de ingeniería, física y el máster de física. En esta última fue cuando hicieron algo extraordinario: “Como a mí se me olvidaba el nombre de las letras nos inventamos un lenguaje”.



Con el doctorado sí que tenía que defenderlo él solo. “Y solamente con tres megas de internet”, cuenta Paqui. “No tenemos fibra óptica”. A veces, para poder descargar algo tienen que ir a casa de un familiar.