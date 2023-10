La revolución de las chinches en París, ¿Debemos preocuparnos en España?

La revolución ha llegado a París y no, no porque haya sido ésta la semana de la moda en la capital francesa, si no por otro motivo muy diferente y menos glamuroso. Hay una revolución, pero de insectos, concretamente, de chinches.

Estos pequeños bichitos están desesperando a nuestros vecinos galos. La plaga ha llegado hasta las butacas de los cines, los asientos del metro y el tren, los hospitales y a las camas de los parisinos. Tan grande es la magnitud del problema que su primera ministra, Élisabeth Borne, ya se ha puesto manos a la obra para intentar frenarlo lo antes posible a través de diferentes medidas, entre ellas, la creación de un grupo de trabajo exclusivo para las chinches de cama. París no es la única que se ha visto afectada por la invasión de estos insectos: Nueva York también los sufrió en 2010, el Reino Unido también ha experimentado un aumento exagerado en lo último meses y, ¿en España?, ¿Hay también aquí un repunte de chinches?.

Jorge Galván, es director general de ANECPLA, que es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental que representa al sector de servicios de control de plagas en España y nos ha acompañado en 'La Tarde' de COPE para despejar las dudas acerca de esta plaga. Nos ha contado que el cambio climático ha sido uno de los factores que han incrementado la presencia de estos insectos. Las chinches de cama son las más comunes y sus picaduras, aunque no son graves, pueden llegar a ser muy molestas y pueden llegar a irritar mucho nuestra piel. El insecto es difícil verlo porque suelen estar escondidos durante el día y actúan durante las noches. Se alimentan de sangre humana y para prevenirlo, Jorge nos ha contado que es muy importante revisar nuestra ropa y maletas cuando viajemos. Si ya tuviéramos la plaga en casa, tendría que ser una empresa especializada la que se encargara de acabar con ella.