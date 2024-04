¿Por qué nos da más rabia perder 100 euros que alegría ganarlos? Se llama “aversión a la pérdida” y es una de las cuestiones que abordó a lo largo de su vida Daniel Kahneman, psicólogo considerado el padre de la economía del comportamiento. Sus hallazgos le valieron el Premio Nobel de Economía en 2002.Ha fallecido recientemente a los 90 años.

Kahneman recoge en el libro “Pensar rápido, pensar despacio” buena parte de su pensamiento y décadas de trabajo. En él habla de los sesgos en la toma de decisiones, de cómo llevan al error y de los dos modos distintos en los que funciona nuestra mente: uno más rápido e intuitivo y otro más analítico y laborioso.

Khaneman trabajó con los economistas más destacados de su tiempo, pero su influencia se extiende a muchas disciplinas. Entonces la pregunta que se podría formular es: ¿Cómo tomamos decisiones en el ámbito personal y profesional? Es algo que se ha tratado hoy en'La Tarde de COPE' con el profesor Fernando Trías de Bes, economista y escritor.

En primer lugar es necesario saber qué es la economía del comportamiento y para qué sirve el pensamiento de Daniel Kahneman en el día a día y es que tiene3 contribuciones principales. El profesor Trías de Bes pone varios ejemplos:

Primero, ¿por qué nos duele más perder 100 euros que ganarlos?, "porque ya los tenías. En el otro caso me quedo como estoy, en cambio si los pierdes, tienes la tristeza de perderlos", dice el economista. Es un ejemplo básico de la aversión a la pérdida, tendemos a evitar la pérdida antes que conseguir la ganancia.

¿Qué es la economía del comportamiento?

También entran en cuestión los sesgos en la toma de decisiones, según el campo de estudio de Kahneman. El profesor Trías de Bes pone un ejemplo muy claro de cuándo nuestros prejuicios juegan un papel importante a la hora de tomar decisiones: "en la vida cotidiana, tu vas por la calle y hay dos supermercados, uno es regentado por un inmigrante y otro sabes que es de una cadena española. Tienes que comprar un producto, un cartón de leche, y a lo mejor te vas al del inmigrante porque va a ser igual y más barato, pero si tengo que comprar fruta a lo mejor voy al otro porque 'pienso' que el inmigrante puede tener una peor calidad, pero puede que no sea así, y es porque está actuando tu prejuicio".

Otro ejemplo, es cuando tenemos que decidir entre un hotel caro, en el que la estancia puede ser mejor, y uno barato en el que podríamos tener dudas. Sabiendo esto, "aunque la calidad sea mejor en uno, te decantarás por el más barato para no sentir que has perdido dinero si la otra opción resulta no ser tan buena" como esperabas.

Por eso el economista de cabecera de 'La Tarde de COPE' insiste en que hay que ser conscientes de todo esto para la toma de decisiones y se recomienda pensar despacio.

Daniel Kahneman decía que 'a fin de cuentas nada es tan importante como crees que es cuando estás pensando en ello'.