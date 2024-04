¿Qué es lo que hay realmente detrás de la detención de dos inspectores jefe de la UDYCO?

En menos de un mes, Asuntos Internos de la Policía ha detenido a dos inspectores jefes que han sido mandos en la UDYCO, los agentes que luchan contra el tráfico de drogas y el crimen organizado. El primero, el jefe de esa unidad en Murcia, ingresó en prisión a finales de febrero y quedó en libertad hace unos días. El segundo, ya no estaba destinado en Drogas, sino que era oficial de enlace de la Policía en la Embajada española en Colombia.

El juzgado de Murcia lo puso en libertad tras detenerlo en Vigo, donde había llegado para pasar las vacaciones con su familia. Ambos aparecen relacionados con una trama que presuntamente facilitaba envíos de cocaína desde Colombia a España, a través de un intermediario, un confidente, que según Asuntos Internos pagaba en metálico y con dádivas a los policías.

Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, expertos en sucesos, nos dan las claves de este caso en La Tarde. ¿Cuál es el papel del inspector jefe que era oficial de enlace en Colombia?

Se llama Juan Carlos, tiene 60 años y una amplísima trayectoria de casi 40 como policía. Ha pasado buena parte de su carrera en la UDYCO, en la lucha contra el tráfico de drogas, pero tras su ascenso a inspector jefe hace poco más de un año se le destinó a la comisaría de Vigo y desde ahí optó a la plaza de oficial de enlace en Colombia, un puesto muy cotizado por los altos complementos. El juzgado número 7 de Murcia estaba investigando a varios traficantes, entre ellos un confidente tanto de Policía como de Guardia Civil y es en esas pesquisas con escuchas telefónicas, balizas y sonorización de coches, vigilancias y seguimientos donde aparecen los policías supuestamente implicados en la trama.

"Según Asuntos Internos, el inspector jefe detenido la semana pasada a su vuelta a España daba instrucciones a este confidente que actuaba de enlace con los narcos y el propio confidente habría reconocido que le entregó 28.000 euros tras llegar un cargamento de droga. Lo extraño es que el juzgado lo dejó en libertad con retirada de pasaporte y comparecencias en el juzgado, pese a que no declaró" explicaba Cruz Morcillo.

¿Y el otro inspector jefe, también tiene el mismo papel? ¿Son compañeros, de qué se conocen?

Jose G. es el inspector detenido a finales de febrero en Murcia. Mandaba uno de los grupos de UDYCO en esta provincia y según las investigaciones protegía al confidente y le facilitaba sus operaciones de narcotráfico a cambio de dinero y dádivas. "Asuntos Internos refleja que el confidente o intermediario regaló un Wolswagen Tiguan al inspector jefe del que disfrutaban su mujer y su hija y que incluso pagaba él los arreglos y el seguro, algo muy parecido a las imputaciones que aparecen en una de las piezas del caso Villarejo, en concreto contra el excomisario Carlos Salamanca. Ambos policías se conocen como todos los que trabajan en Udyco y que se mueven por toda España y hacen operaciones conjuntas entre unidades centrales y plantillas. Este fue a prisión pero quedó en libertad hace unos días" explicaba Pablo Muñoz.

Pero, la pregunta clave: ¿Se sabe si llegaron a facilitar la entrada de partidas de droga concretas?

Según las investigaciones, estos policías habrían permitido que llegaran partidas de droga a España, se habla de al menos tres alijos, uno en diciembre de 150 kilos de cocaína y otros previos que iban dirigidos a una mafia albanesa y en los que intermediaba el supuesto protegido de los agentes. "Tras llegar la droga y pagarla los compradores se montaban operaciones y se incautaba esa droga por carretera, en aparentes controles rutinarios, pero sin llegar a detener a los narcos, sino solo a los transportistas. Antes se habían repartido el dinero acordado según Asuntos Internos y se habían hecho pagos en criptomonedas" decía Cruz.

¿Qué es lo más relevante de las escuchas y los seguimientos?

Al parecer son ese el motivo de las detenciones. "Se habla de pagos concretos, llaman Big Boss al inspector jefe destinado en Colombia y este llega a decir al confidente “no se hace nada si no hay plata por delante”, justo antes de la operación que hemos mencionado. Se refiere al confidente como agente encubierto en Colombia y le amenaza con que se está metiendo en un berenjenal por no seguir sus instrucciones. Hablan de otra partida de 427 kilos de coca que fue intervenida en España, se supone que con la colaboración del confite. La investigación les atribuye delitos de organización criminal, delito contra la salud publica, cohecho, blanqueo, revelación y omisión del deber de perseguir delitos".

Y, ¿qué dicen los compañeros de los detenidos sobre esta posible trama de corrupción? "A casi nadie le extraña la implicación del inspector jefe de Murcia porque algo habían detectado raro, sí sorprende y no se acaban de creer la de Juan Carlos. Alegan que lo pusieron en libertad sin declarar y sin fianza, que no necesita el dinero precisamente por estar en Colombia y piensan que puede ser un problema del tipo de conversación con las fuentes vivas, como ha pasado en otros casos. Aunque ya no estaba en UDYCO, uno de los papeles clave de los enlaces en Colombia es precisamente el tráfico de drogas sentenciaba Cruz.