Un médico de familia avanza cómo van a ser los casos de Covid de las próximas semanas: "Tenemos una duda"

La laringitis nos está visitando este años antes de tiempo, concretamente dos meses antes de lo que suele hacerlo. Si otros años suelen dispararse los casos a la altura de diciembre, en 2022 lo está haciendo ya a los mismos niveles. Además, todo ello a las puertas de un repunte de los casos de Covid. Por eso, por los micrófonos de La Tarde pasaba este jueves Lorenzo Armenteros, médico de atención primaria.

Avanzaba cómo van a ser los casos de covid de las próximas semanas, así como las dificultades que están experimentando para hacer un análisis exhaustivo de la situación. Tanto Armenteros comoJorge Alcalde, colaborador habitual de COPE, coinciden en mirar hacia el Hemisferio Sur para tener una imagen de qué ocurrirá en los meses de invierno de este año en nuestro país y cómo afectará una cuarta dosis de la vacuna.









Por qué se han disparado los casos de laringitis en octubre



Como explica Alcalde, hay mucha gente que ha tenido episodios de afectación respiratoria o infecciosa producida por agentes que circulan de manera estacional. “Pero con el Covid ya hemos visto que cambian de comportamiento de año a año, y puede que la nueva normalidad todavía no haya llegado a lo más pequeño”.

Por su parte, el portavoz de la Sociedad de Médicos Generales y de Familias, el foco está en el comportamiento de la gripe: “En el Hemisferio Sur que han tenido ya su invierno y su epidemia de gripe ha sido adelantada por dos meses y fue por la gripe A, dentro de lo que son las dos variantes antes solía haber más presencia de la estacional, ahora parece que predomina la gripe A, que es más virulenta”, aclara.

Además, el período que ha habido falta de infecciones respiratorias en 2020 y 2021, nos ha hecho más indefensos y “estamos teniendo más de todo tipo, en nuestras consultas estamos viendo índices propios del invierno”, argumente. Así, esperan que “si continúa en esta línea, va a tensionar al sistema sanitario”.









Cómo va a ser el Covid en las próximas semanas



Como explica Lorenzo Armenteros, estamos en una situación mejor de vacunación respecto a los otros países, y esperemos que la cuarta dosis nos haga estar más protegidos, pero esperamos también un incremento de casos de Covid. “Si son igual que hasta ahora esperamos una variabilidad heterogénea en la sintomatología desde que son casos moderados hasta los graves”, subraya el experto sobre cómo será el Covid en las próximas semanas.

Eso sí, apuntan que tienen una duda: la dimensión de la Covid desde que no tenemos datos de menores de 65 años, porque hay personas con una patología respiratoria de sintomatología leve que no quieren saber nada de lo que está pasando y no se hacen pruebas.









Por eso, y con el coronavirus ahora no tenemos el histórico reciente, ¿eso nos condiciona para saber qué se nos viene encima?

“Nuestra inmunidad ha quedad en stand by y no sabemos cómo vamos a responder y la respuesta de la vacuna ante esta nueva situación. En el hemisferio sur hemos visto más gravedad y mayor transmisión a pesar de la vacuna, hablamos de países como Australia con una vacunación muy elevada y un sistema de vigilancia epidemiológico muy desarrollado”, concluye.