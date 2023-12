Tener 34 años y sentirte como si tuvieras 80, estar en uno de los mejores momentos de la vida, con tu bebé de 15 meses en los brazos, y, sin embargo, ver sin esperanza el futuro porque la vida se te escapa. Esta es la historia de Juan Antonio González.Hasta mayo de este año su capacidad pulmonar era solo del 33%, ya que en su pecho tiene unos pulmones 'de piedra', carcomidos por la silicosis.

Es una frase manida, pero es la que mejor resume la historia de este joven cordobés: el 31 de mayo de 2023, Juan Antonio, volvió a nacer. Ese día le operaron en una operación complejísima a vida o muerte. Se despidió de su mujer, de sus padres, de su bebé, sin saber si los volvería a ver. La operación conllevaba muchos riesgos, pero no operarse no era una opción. En la mesa del quirófano le esperaban dos pulmones nuevos.

Le retiraron lo que quedaba de los suyos y le trasplantaron los del donante. No abrió los ojos hasta cuatro días después y recordó lo que le habían advertido los médicos, que tiene un 25% de probabilidades de éxito.Han pasado ya seis meses de la intervención y hoy Juan Antonio puede presumir de haber triplicado su capacidad pulmonar.





No es normal optar a un trasplante como este

Es una historia peculiar porque él sufría silicosis y no es normal que los pacientes con este caso pueden optar a este trasplante.Explicaba en 'La Tarde' que "hace unos meses no me podía ni levantar del sofá, no podía hacer ninguna actividad física, jugar con mi hija, ducharme sin tener la bombona de oxígeno porque el vapor era un problema. Es una vida que no se lo deseo a nadie".

Sin embargo, ahora su vida ha cambiado por completo. "De tener una silicosis de grado C a estar como estoy ahora es increíble. Cuando yo me enteré de que me tenía que trasplantar se suponía que iba a ser un pulmón, pero al final me dijeron que eran los dos, iba a preparado para uno. Iba preparado psicológicamente, más o menos, pero me veía sin cumplir 35 años. La persona que me lo ha donado se lo agradezco todos los días y le enciendo una vela todos los días".

El momento en el que abrió los ojos tras la operación, lo primero que vio fue a su mujer y su hermana, "nunca se me va a olvidar esa imagen y llorando las dos, y yo diciendo qué ha pasado, ha salido malamente algo, y mi mujer diciendo que estás bien..." Y añadía que el momento en el que se reencontró con su niña, "nada más que me vio se venía para mí y eso que era muy pequeña y ahora ya me aburre jugando".

¿Cómo se hace una operación de este estilo?

En una misma intervención se le trasplantan a Juan Antonio los dos pulmones, solo el 25% de los casos similares al suyo lo superan. El riesgo era mayúsculo. José Manuel, neumólogo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, explicaba que se trata de una operación compleja y no típico porque "Juan Antonio tenía una silicosis, una enfermedad por una exposición laboral y sus pulmones se transformaron en una 'piedra' y no podían hacer su función.

"No tiene ningún tratamiento, trasplantes complejos que el estándar porque los pulmones son especialmente rígidos, ganglios en el centro del tórax y despegarlos de la caja torácica es complicado y con mucho riesgo de sangrado.Se pueden alargar 6-7 horas". Por su parte, Francisco Javier González, cirujano torácico del Hospital Reina Sofía de Córdoba, decía que "en España nos formamos desde que comenzamos la residencia".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Hay un período de tiempo en el que se le extrae el pulmón deteriorado de un lado y "luego secuencialmente se injerta el otro, mientras tanto puede ocurrir que si no es suficiente para las funciones vitales con un solo pulmón, hay máquinas de soporte para ayudar de forma externa al corazón y los pulmones. No se quitan en bloque y se quedan sin nada, es un trasplante secuencial, aunque sea un trasplante bipulmonoar, primero estamos con uno y luego con el otro".