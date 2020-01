Las claves del asesinato de una madre a su hija de 10 años

El final de año ha estado marcado por un suceso terrible, y por desgracia repetido... La muerte el pasado lunes de una niña de diez años a manos de su madre, que sufre serios trastornos psiquiátricos.

Un periodista del Diari de Girona fue la primera persona a la que comunicó la barbaridad que acababa de cometer; luego llamó a los Mossos d'Esquadra para contar los hechos... La tragedia destroza una familia, más aún cuando la familia de la mujer estaba en proceso de incapacitarla porque ya había sufrido varios brotes y había estado ingresada en un hospital psiquiátrico... No se llegó a tiempo...

Hemos analizado todos los detalles del caso con nuestros compañeros Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, buenas tardes...

Cruz Morcillo ha comentado en La Tarde de COPE: “La autora de los hechos se lo contó a su vecina. A este compañero del diario de Girona que solo era un conocido. Yo me quedó con el dato de que le dio hasta 80 pastillas a la niña”.

“La pareja se había separado. Ella pensaba que no podía sacarla adelante sola. En una entrevista ella comentaba que no veía salida ninguna y se le ocurre esta auténtica monstruosidad. Según fuentes policiales ella sabe perfectamente lo que ha hecho en tiempo y espacio. Ya está pedido el informe psiquiátrico”, añade Pablo Muñoz.

Cruz también a explicado: “Lo que sabemos es que es ella la que pide el divorcio. Por eso no se entiende que dijese que no podía sacar adelante sola a la niña. A ella no le dejaban estar a solas con la niña así que tuvo que ser en un renuncio”.

La detenida no presentaba alteraciones psicológicas en ese momento. “No ha habido ningún episodio de violencia en su familia. Lo que da la sensación es que ella no estaba siguiendo ese tratamiento”, advierte Pablo.

Por último, Cruz relata cómo fueron los hechos del triste suceso: “Ella le dice a la niña que se tiene que toma un brebaje para las anginas. La niña lo rechaza por el sabor pero su madre le obliga a tomárselo. Después aprovecha para ahogarla en la bañera.