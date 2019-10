Juan Solo: "Hay ancianos adictos a la tecnología, y luego está este señor"

Hoy venía muy feliz pero me he llevado un pequeño chasco al llegar a la emisora. Lo cuento. Vamos a hablar de mi tema favorito. ¿Sabes cuál es? Soy un romántico así que comenzamos hablando de amooooooooor!!!

¿Te acuerdas de Vacaciones en el mar? Muchos pasajeros se embarcaban en el Princesa del Pacífico para encontrar el amor.

Hay personas que nunca lo consiguen porque se obsesionan por encontrar a la persona perfecta. Grave error. No pongas obstáculos al amor

¿Hay un límite para la diferencia de edad? ¿57 años?

Si uno de los dos no es rico, no ¿verdad? Porque hemos visto que hombres jóvenes y de buen ver son capaces de enamorarse locamente de mujeres ancianas y ricas y lo mismo ocurre a la inversa; un jóvenes modelos que se enamoran de magnates del acero de 90 años, por ejemplo.

No es el caso que nos ocupa hoy. Para conocerlo mejor debemos viajar a Ucrania.

ESCUCHA LA SECCIÓN DE JUAN SOLO EN LA TARDE DE COPE

Alexander, de 24 años, se ha casado con su prima de 81. (Esto no estaba mal visto en el siglo XVIII si eras miembro de alguna casa real).

El problema es que las autoridades sospechan que Alexander se ha casado con su prima para salvarse del servicio militar.

La ley de reclutamiento de Ucrania contempla muy pocas excepciones: una de ellas es tener que ocuparte de un cónyuge que necesite asistencia, como es el caso de la anciana.

Las autoridades sospechan de él. ¿Y tú? Crees que es un caradura o que ha saltado la chispa del amor.

Yo, como soy muy inocente, creo que quizá no haya amor pasional entre ellos pero...

Seguimos hablando de nuestros mayores, a los que debemos respeto y gratitud eternas.

Varios trabajadores de servicios sociales de Barcelona han recomendado a algunos jubilados que lo mejor para combatir el sedentarismo es jugar a POKEMON GO.

Los jugadores de Pokemon go tienen que ir por la calle cazando pokemons. (Hay gente que se ha colado en propiedades privadas o ha sufrido accidentes).

No sé si es el mejor consejo para un abuelo. Que el pobre se caiga dentro de una fuente por cazar a Picachu.

Tampoco me imagino a un abuelo diciendo cosas como voy a evolucionar a Charmander al nivel 2. Lo digo por mi madre (con su teléfono)

A mí esta sugerencia me parecía una imprudencia hasta que me he enterado de la existencia de CHEN SAN YUAN

Chen tiene 70 años y es de Taiwan. Ha diseñado un soporte para su bicicleta en el que lleva 11 teléfonos a la vez para cazar Pokemon mientras pedalea. ¡Y sigue vivo!

Pero ahora ha logrado el más difícil todavía; un soporte para sujetar a su bici 45 teléfonos móviles. Ten cuidado, Chen, que ya no somos niños.