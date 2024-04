¿Qué lleva a padres como José y Carmen a tomar la decisión de que su hija Alba no vaya al colegio? En un pequeño pueblo de la sierra, esta familia española ha optado por un modelo educativo poco convencional: educar a su hija Alba en casa. La niña, de 8 años, toca el piano, el chelo, habla español, inglés y portugués y, según sus padres, disfruta de un aprendizaje a medida que no podría conseguir en un aula tradicional.

"Veíamos las carencias que tenía el sistema escolar regular español y vimos lo que aportaba para nuestra hija el homeschool. Es un esfuerzo porque precisas de un día entero, de 24 horas con ella, pero merece la pena", explica José a Pilar Cisneros en La Tarde de COPE.





La rutina de Alba en casa

Para Alba, el día comienza con la lectura y práctica de instrumentos, seguido de dos horas de estudio y proyectos de aprendizaje personalizados. Un día en su vida incluye clases de matemáticas, biología, ciencia y nutrición, impartidas por su madre, bióloga de profesión, y también por su padre, que se encarga de la geografía y la historia. Además, a sus 8 años, está escribiendo un libro titulado "El misterioso robo de la Mona Lisa", un enfoque creativo que le permite contar la historia de dos detectives que resuelven un misterio.

Carmen resalta la importancia del deporte y la actividad física en su rutina diaria: “La comida es un momento en el que puedes aprender matemáticas, nutrición, hábitos de vida. Es un momento donde sociabilizamos, donde nos contamos qué hemos hecho, si yo he estado trabajando o no he estado con ellos, ponemos en común lo que ha pasado por la mañana. Y es un momento donde puedes aprender infinidad de cosas sin darnos cuenta”.

Pero, ¿cómo se enfrentan estos padres a los desafíos administrativos y legales? Explican que contactaron con un colegio internacional de Michigan que tiene sede en España y que "la inscribimos en este programa para tener esa cobertura legal y en su momento poder hacer la convalidación". De esta forma, Alba está cursando el tercer grado en Estados Unidos, que equivale a tercero de primaria en España, un proceso que les permitirá obtener un título válido en ese país.





Socializar con niños sin ir al colegio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sin embargo, el homeschooling no está exento de críticas y desafíos, ya que el aspecto social no pasa desapercibido. Que la niña, al no asistir al colegio, no tenga amigos, es uno de los temas que más plantean otros padres a José y Carmen. Sin embargo, Alba participa en actividades extraescolares como música e inglés, además de practicar piragüismo y atletismo, donde tiene la oportunidad de jugar con otros niños. "Si a ti te meten por la mañana en un sitio con 30 personas, que a lo mejor no te apetece estar con ellas, y pasan 7 u 8 horas, ¿tú sociabilizas? A lo mejor si, a lo mejor no, igual de 30, hablas con 3 que son las que te caen bien. Hay que diferenciar lo que es socializar de lo que es crear amigos. Un niño socializa en muchos aspectos de su vida”, defiende Carmen.

Al preguntarle a Alba si va al colegio, siempre suele responder lo mismo: "Sí voy, pero a un cole diferente, explico a mis amigos que se aprende de otra manera”. Sus padres, preparados para las preguntas y críticas, le ofrecen un apoyo emocional fundamental.

El homeschooling, una alternativa educativa en debate, plantea preguntas sobre el sistema educativo actual y las necesidades individuales de los niños. Para familias como la de José, Carmen y Alba, representa una oportunidad única de brindar una educación personalizada y enriquecedora.