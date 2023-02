Un hombre de Málaga acude a comisaria a renovar su DNI y no puede creer a quién encuentra: pasó 45 años antes

Todo ocurrió en junio de 1978. Jesús Enríquez es uno de los protagonistas de esta conmovedora y emocionante historia. Nació aquel año. La felicidad en el seno de la familia Enríquez Muñoz era plena. Lo fue, hasta que los médicos descubrieron que el recién nacido tenía una patología grave que tan solo podía solventarse con una transfusión de sangre. El problema, por aquel entonces, es que el banco no tenía existencias de 0 positivo.

No había disponibilidad de ningún tipo y el equipo médico, con todo su pesar, se acercó a la familia del recién nacido para explicarles la delicada situación en la que se encontraba el pequeño y preparándoles para el fatal desenlace al que, con toda probabilidad, se iban a tener que enfrentar. Afortunadamente, no fue así y un pequeño "ángel de la guarda" llegó a la vida de Jesús para permitirle seguir adelante y crecer.

A día de hoy, Jesús tiene 45 años y ha formado una familia. Tanto, que incluso ha sido padre y ha reconocido lo mucho que valora la acción de Alfonso Palomo, un policía nacional que hace exactamente 45 años le donó sangre para permitirle seguir viviendo. No solo eso, sino que además se han reencontrado recientemente. Los dos han pasado este miércoles por los micrófonos de 'La Tarde' para contar cómo fue el encuentro, de lo más fortuito, y qué ocurrió exactamente en 1978.

Renovando el DNI: Jesús cuenta a 'La Tarde' cómo encontró a su 'salvador'

Jesús Enríquez, quien hoy tiene 45 años, ha contado en este programa que sus padres le contaron la historia siendo ya niño, momento desde el que comienza a acumular recuerdos. En todos ellos, recuerda a sus progenitores "muy emocionados" porque el gesto de Alfonso hizo que "mi historia continuase". De hecho, asegura que "me lo cuentan como un acto heroico de una persona que escucha la necesidad de que un bebé recién nacido necesita sangre 0 positivo y no duda en ir a donarla". En este sentido, habla de él como un "héroe", ya que le "salvó la vida".

Un acto que cobró incluso más sentido cuando tuvo a su primera hija. "Cuando la abracé por primera vez, no pude imaginar mi vida sin ella. Hice un flashback y ahí pensé en mis padres", ha relatado emocionado.

Alfonso Palomo fue el hombre que pudo salvarle la vida con un gesto de lo más desinteresado. Ha contado a COPE que, de hecho y por aquel entonces, él no le dio importancia. "En aquellos tiempos estaba en el 091, en los coches radiopatrulla", ha asegurado.





"Necesitaban ese tipo de sangre y llamaron a la Jefatura y lo transmitieron por el equipo. Lo recibí y fue cuando me dispuse a acudir al hospital Carlos Haya para donar sangre". Ha contado, además, que al principio pedían sangre para una chica. No obstante, tras descubrir que era compatible con la del recién nacido en estado crítico y por la urgencia de la transfusión, la hicieron directamente. "De mi brazo al bebé", ha subrayado.

Pero, ¿cómo se conocieron en persona? ¿Cómo consiguieron concertar un reencuentro? Jesús ha relatado que lo intentó allá por el año 1997, pero no hubo forma de encontrarle. No sería hasta noviembre del año pasado, cuando tenía que renovar su DNI. "Hago todos los trámites por Internet, pero no me doy cuenta, no finalizo la cita y lo cierto", ha contado. Ante este problema, opta por acudir a la Comisaría de Málaga y el agente de la puerta le aseguró que intentaría hacerle un hueco.

Fue allí, cuando agradecía a un miembro del cuerpo el favor que le habían hecho por facilitarle la gestión y renovarle el DNI cuando surgió el tema. A través de un correo electrónico le mandó el recorte de la noticia que se publicó en un periódico local en 1978. "A la semana, una compañera me dio la gran noticia. Habían encontrado a Alfonso, estaba recién intervenido", ha relatado.

"Estaba convaleciente y le pedí una semana de plazo más al gabinete de prensa de la Comisaría Provincial para reponerme. Cuando lo hice, me puse de contacto con ellos y prepararon el encuentro con Jesús", ha concluido Alfonso emocionado.